Hadji surfe sur la vague de confiance du Fola

Le sport propose parfois des curiosités, et le début de saison de Zachary Hadji en fait partie. Cantonné au banc et auteur de deux petits buts la saison passée avec le Fola Esch, l'attaquant franco-marocain de 24 ans est l'une des révélations de l'automne, avec huit buts en autant de matches, dans une équipe à qui tout sourit et qui occupe la 2e place de la BGL Ligue derrière Dudelange.

«Le premier but est toujours le plus dur à mettre et les autres suivent derrière, mais c'est sûr que c'est plus facile de marquer quand on joue, rigole celui qui n'avait été titularisé qu'une fois en championnat l'an passé sous les ordres de Jeff Strasser. Quand on ne te fait pas confiance, c'est difficile. Le nouveau staff m'a fait me sentir important dans ce groupe». Un sentiment qui avait manqué jusqu'alors au petit dernier de la famille Hadji - fils de Mustapha, neveu de Youssouf, frère de Samir - au cours de ses pérégrinations.

« La classement qui m'intéresse, c'est la BGL Ligue »

Passé par la D3 espagnole, la D4 allemande et le Maroc après sa sortie sans contrat professionnel du centre de formation de Metz, Hadji se verrait bien se poser un peu à Esch avant de retenter l'aventure à l'étranger. Les perspectives de continuer dans un cadre qui lui convient et de participer aux coupes d'Europe enchantent le natif de Saint-Avold.

«On me taquine déjà avec le classement des buteurs, mais le classement qui m'intéresse, c'est celui de la BGL Ligue, insiste-t-il. Je veux vraiment retrouver l'Europe et ça, ce n'est possible qu'ici. À moins de partir en Europe de l'Est, mais ce n'est pas vraiment mon idée». tom vergez

