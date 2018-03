Qu'est-ce qui vous a le plus déçu mardi soir?

Nasser Al-Khelaïfi: L'élimination, la réaction de quelques joueurs, le résultat... mais la première mi-temps, non. On a fait ce qu'on voulait faire, on a dominé la première mi-temps, il n'a manqué qu'un but. Si on avait marqué ce premier but, le match aurait été différent. Après, le carton rouge de Marco Verratti a plié le match. C'est le foot, on sait que c'est un long processus pour nous et la Ligue des champions, on va continuer, travailler, faire plus et donner plus pour le club. Je veux vraiment remercier les supporters qui étaient là ce soir. Désolé, le match n'était pas comme on voulait ce soir, mais c'est le foot et on croit toujours à notre projet.

Est-ce qu'il faut changer des choses?

Ce n'est pas le moment pour parler de changement, tout le monde est énervé. On veut se calmer avant de savoir quoi changer, il nous reste du temps pour réfléchir.

Est-ce un problème mental?

Tout le monde était prêt, il y a eu un match en première mi-temps, mais après, le Real Madrid a l'expérience, on a perdu contre le Real, quand même, ce n'est pas n'importe quel club.

Y a-t-il une remise en cause de votre stratégie d'investissement massive sur deux joueurs?

Non, on croit en nos joueurs, on veut continuer le projet, avec les deux parce que c'est le futur du club.



(L'essentiel/AFP)