United a résisté à Séville, Rome tombe à Donetsk

Le FC Séville est tombé sur un David de Gea XXL: le gardien espagnol a permis à Manchester United d'entretenir le suspense (0-0), mercredi en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Archi-dominés, les coéquipiers de Paul Pogba, remplaçant au coup d'envoi mais entré en cours de jeu, peuvent remercier De Gea, auteur de parades décisives devant Muriel, Nzonzi et Correa notamment. De quoi nourrir un certain espoir avant le match retour, à Old Trafford, le 13 mars.

Dans l'autre match de la soirée, le Shakhtar Donetsk et son armada sud-américaine s'est montré encore imprenable mercredi à Kharkiv devant l'AS Rome (2-1). Les Ukrainiens, déjà tombeurs de Naples et Manchester City en phase de groupe à domicile, ont renversé la rencontre par Facundo Ferreyra (51e) et Fred (71e) en seconde période, alors que le jeune Turc Cengiz Ünder (41e) avait ouvert le score avant la pause, marquant son 5e but en quatre matches.

(L'essentiel/AFP)