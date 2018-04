Spectacle à Anfield, Liverpool domine la Roma

Liverpool a d'abord tout bien fait contre l'AS Rome, avant de quelque peu manquer sa fin de match, mardi en demi-finale aller de la Ligue des champions. L'équipe anglaise a largement pris les devants, comptant cinq buts d'avance à vingt minutes de la fin, avant de laisser l'AS Rome revenir à 5-2. Si les hommes de Jürgen Klopp restent favoris dans l'optique de la qualification pour la finale, ils ont laissé de l'espoir aux Italiens, qui ont déjà remonté trois buts au FC Barcelone au tour précédent.

Ligue des champions

Demi-finales



Mardi

Liverpool - AS Rome 5-2



Mercredi

Bayern Munich - Real Madrid

L'inarrêtable Mohamed Salah, qui flambe cette saison, a inscrit les deux premiers buts en première période (36e, 45e). L'Égyptien de Liverpool jouait l'année dernière à... la Roma! Puis Mané (57e) a aggravé le score, avant que Firmono y aille à son tour de son doublé (61e, 69e). À ce moment de la rencontre, Salah avait inscrit deux buts et délivré deux passes décisives. Mais c'est à ce moment que les joueurs italiens se sont réveillés, Dzeko sauvant l'honneur (81e), avant que Perotti ne redonne un vrai espoir à son équipe (85e). La Roma conserve un espoir de qualification.

À Anfield, Jürgen Klopp avait évidemment choisi d'aligner son trio offensif magique avec Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino. Le Fab Three totalisait 83 buts avant la rencontre, il ira à Rome avec 88 réalisations dans la musette. Jürgen Klopp avait demandé à Anfield de se faire fureur, comme contre Manchester City au tour précédent. À nouveau, le Kop a aidé Klopp. Si Anfield a mis du temps à se lancer, comme son équipe, il a ensuite enterré la Roma sous une montagne de bruit, à mesure que les buts s'accumulaient.

Le premier but, signé Mohamed Salah.

Le deuxième, un beau piqué.

But de Mané!

Firmino I

Firmino II

La réduction du score

Le penalty pour Rome

GOOOALL⚽️!!



One for the road, as Edin Dzeko converts late just like he did at the Camp Nou



⏰82'

▶️@LFC 5 @OfficialASRoma 1#UCL #LIVROM #LiverpoolRoma pic.twitter.com/ss6ah6E9AF