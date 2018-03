«Médiocre», «Tout petit»... le PSG prend très cher

Une équipe «médiocre», un club «en beurre», «arriviste» mais «tout petit», «tout l'argent du monde n'a aucune valeur»: plusieurs journaux européens étrillent le PSG qui a dépensé 400 millions d'euros pour se faire sortir dès les 8es de finale de C1 contre le Real Madrid. En Espagne, la presse se moque cruellement du «nouveau riche» reparti les poches vides, malgré les recrutements astronomiques de Neymar et Kylian Mbappé, l'été dernier.

«400 millions dépensés... et à nouveau éliminé dès les huitièmes», titre le quotidien sportif Marca en pages intérieures, avec une photo de Mbappé tête basse. «Le PSG faisait peur à toute l'Europe il y a seulement deux mois», relève le journal, qui parle de «gaspillage». Même acidité du côté du journal madrilène As, qui évoque «un PSG sans football ni classe».

Un «nouveau flop»

Le meilleur jeu de mots est pour Mundo Deportivo, qui ose un «Cheikh et mat» en une pour décrire l'échec du projet qatarien à Paris. Chose rare, le quotidien pro-Barcelone en vient même à dire du bien du grand rival madrilène! «Le PSG a interprété merveilleusement son rôle d'équipe médiocre de Ligue des champions», relève pour sa part le journal barcelonais Sport: «Le PSG reste tout petit. Les millions ne suffisent pas pour acheter l'histoire et la grandeur, on l'a ou on ne l'a pas».

En Italie, la Gazzetta dello Sport décrit le «nouveau flop du PSG» et titre en pages intérieures «un Real d'acier, un PSG en beurre». En Angleterre, le Guardian présente les Parisiens comme des «plastic galacticos» bien loin des vrais galactiques que sont les Madrilènes. «C'est la sortie pour le PSG et également pour son entraîneur Unai Emery», abonde le journal allemand Bild. En Belgique, La Dernière Heure/Les Sports se demande comment «le PSG va pouvoir garder Neymar, motivé, alors que son prochain match important en club aura lieu dans... un an (en Ligue des champions)».

