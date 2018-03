Le Barça passe en quarts en étrillant Chelsea

Lionel Messi, double buteur et passeur, a crucifié Chelsea (3-0) mercredi en 8es retour de Ligue des champions et offert aux Catalans leur 11e quart consécutif, atteignant au passage la sacro-sainte barre des 100 buts en C1. Quatre jours après la naissance de son troisième fils, prénommé Ciro, Messi a fêté cette paternité en tirant deux fois entre les jambes du gardien belge Thibaut Courtois (3e, 63e). Avec au passage le but le plus précoce de sa prolifique carrière, au bout de 129 secondes seulement, et une passe décisive pour le premier but en blaugrana d'Ousmane Dembélé (20e).

Les huitièmes de finale



Mardi

Manchester United - Séville 1-2 (0-0)

Rome - Shakhtar 1-0 (1-2)



Mercredi

Besiktas - Bayern 1-3 (0-5)

Barcelone - Chelsea 3-0 (1-1)



Entre parenthèses, le score du match aller.

Les équipes qualifiées: Real Madrid, Liverpool, Juventus Turin, Manchester City, Rome, Séville, Bayern Munich, FC Barcelone.

Dans ces conditions, difficile de résister pour un Chelsea qui n'a pas démérité au Camp Nou mais trouvé deux fois les montants, comme au match aller (1-1) à Londres. Voilà Messi qui rejoint au panthéon des buteurs centenaires un autre quintuple Ballon d'Or, son grand rival du Real Madrid Cristiano Ronaldo (117 buts, tours préliminaires exclus).

À l'évidence, le Real de Ronaldo comme le Barça de Messi semblent des prétendants crédibles pour entretenir la mainmise espagnole sur la Coupe aux grandes oreilles. Les Blues pourront regretter longtemps ce tir trop croisé du Français N'Golo Kanté (38e), le coup franc direct de Marcos Alonso sur l'extérieur du poteau (45e+1) ou la tête d'Antonio Rüdiger sur la transversale (89e). À l'inverse, le Barça a presque tout réussi, dans le sillage de Messi.

(L'essentiel)