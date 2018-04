Liverpool étrille City, Barcelone bat la Roma

Ils seront champions d'Angleterre, mais peut-être pas champions d'Europe: Manchester City a explosé à Liverpool mercredi (3-0) en quart de finale aller de la Ligue des champions, hypothéquant sérieusement ses chances de voir les demi-finales. Menés 3-0 après 31 minutes de jeu, les hommes de Pep Guardiola ont sombré à nouveau dans un Anfield en feu. Seule ombre au tableau pour Jürgen Klopp, la sortie sur blessure de Mohamed Salah, encore sensationnel, à la 52e minute.

Les résultats



Mercredi

Liverpool-Manchester city 3-0

Barcelone-Roma 4-1



Mardi

Juventus-Real 0-3

Séville-Bayern 1-2

Ce triomphe sans encaisser de but place tout de même les Reds dans les meilleures conditions pour le retour à l'Etihad Stadium mardi prochain. Il pourra aussi apprécier la mentalité de ses joueurs. Côté City, il faudra se demander si Pep Guardiola et les siens ont été perturbés par l'accueil bouillant des fans de Liverpool. Dans les petites rues entourant le stade, malgré l'escorte policière, le bus des Citizens a été accueillis par les fumigènes et les projectiles. Sur le terrain, les Reds ont réservé un accueil à peine moins chaud, laissant les Mancuniens avec une question: qui peut bien arrêter Mo Salah?

Car l'Égyptien a évidemment ouvert le score, mettant les siens dans le sens de la marche. Lancé sur la droite lors d'une contre-attaque éclair, il servait Firmino. Le Brésilien buttait sur son compatriote Ederson, mais parvenait à passer à Salah, qui éliminait un défenseur et marquait (13e). Quelques minutes plus tard, Alex Oxlade-Chamberlain, d'une frappe monumentale, doublait l'avance des siens (21e). La domination sans partage finissait par porter des dividendes inattendus. Sur un centre de Salah, Sadio Mané ajustait Ederson de la tête pour donner une avance insurmontable aux protégés d'Anfield (30e, 3-0). La deuxième période était moins à l'avantage des Reds, surtout après la sortie de Salah. Mais si les attaquants s'étaient illustrés dans le premier acte, c'est la défense, menée par Van Dijk, qui a tenu le choc en seconde période.

Le Barça prend une option

Dans l'autre rencontre de la soirée,le Barça, sans briller et avec opportunisme, a pris l'avantage sur une AS Rome malchanceuse (4-1) mercredi en quart aller de Ligue des champions, bien aidé par deux buts des Romains contre leur camp. Au Camp Nou, ce Barça n'a même pas eu besoin des géniales inspirations de Lionel Messi, bien muselé par la défense romaine: Daniele De Rossi (38e) puis Kostas Manolas (55e) ont eu le malheur de pousser le ballon dans leur propre but et d'aplanir le chemin pour les Catalans, qui ont enfoncé le clou grâce à Gerard Piqué à bout portant (59e) et Luis Suarez (87e).

La Roma a néanmoins sauvé un peu son bilan en marquant à l'extérieur le but de l'espoir par Edin Dzeko (80e), alors que les Italiens auraient aussi pu bénéficier d'un ou deux penalties (10e, 41e). Quoi qu'il en soit, ce score-là place le FC Barcelone tout proche du dernier carré européen pour la première fois depuis 2015, sans vraiment avoir eu à forcer son talent. C'est tout le mérite du nouvel entraîneur blaugrana Ernesto Valverde que d'avoir rendu l'équipe plus solide, plus équilibrée, moins tournée vers l'offensive à outrance. Au risque néanmoins de l'ennui, dans un Camp Nou qui ne s'est véritablement animé que pour réclamer la libération des dirigeants indépendantistes catalans poursuivis par la justice espagnole.

Les matchs retour sont programmés le mardi 10 avril.

(L'essentiel)