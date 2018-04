Un duel «so british», la Roma en danger au Barça

Douze buts marqués en deux confrontations: Manchester City avait étrillé Liverpool en Premier League au match aller (5-0), les Reds se sont vengés en infligeant aux Citizens leur seule défaite de la saison en championnat (4-3). Et c'est désormais la Ligue des champions qui va départager leurs flamboyants entraîneurs, l'Espagnol Pep Guardiola contre l'Allemand Jurgen Klopp.

Quarts de finale



Mardi

FC Séville - Bayern Munich 1-2

Juventus - Real Madrid 0-3



Mercredi

Barcelone - AS Rome

Liverpool - Manchester City



Les matches retours auront lieu le mardi 10 et le mercredi 11 avril.

City, qui pourrait être sacré dès ce week-end en championnat anglais, part a priori favori vu ses résultats domestiques. Les hommes de Pep Guardiola ne comptent en effet rien de moins que 16 points d'avance sur leur premier poursuivant, Manchester United, qu'ils affrontent samedi. Le club mancunien est aussi le dernier anglais en date à avoir atteint les demi-finales de la Ligue des champions, en 2015/16. Alors entraîné par l'Argentin Manuel Pellegrini, il avait été éliminé par le futur vainqueur, le Real Madrid.

«Une équipe comme la Roma doit de nouveau gagner des titres»

Liverpool a toutefois quelques arguments à faire valoir, notamment le poids de l'histoire: les Reds ont remporté 5 Ligue des champions, dont la dernière en 2005 à l'issue d'une finale épique qui les avait vus remonter 3 buts face à l'AC Milan. Jurgen Klopp peut aussi compter sur son attaque de feu, emmenée par l'intenable Égyptien Mohamed Salah. Mais de ce point de vue, Pep Guardiola a aussi du talent à sa disposition avec son effectif à 878 millions d'euros, soit le plus cher de l'histoire selon les calculs de l'observatoire du football CIES.

L'autre rencontre est elle aussi alléchante: le FC Barcelone est un prétendant à la victoire finale et survole son championnat national cette saison, malgré la présence des cadors Atletico Madrid et Real Madrid. Et s'il n'a pas les faveurs des pronostics, l'AS Rome reste un club majeur italien. Reste à savoir s'il peut concurrencer Barcelone dans son intimidant Camp Nou.

«Quand on discute avec les supporters, les gens autour du club, on comprend qu'une équipe comme la Roma doit de nouveau gagner des titres», a observé l'ancien Lyonnais Maxime Gonalons, interrogé avant la rencontre. Il cite le buteur bosnien Edin Dzeko et le gardien brésilien Alisson comme atouts majeurs de son équipe face au Barça... En attendant le soutien du public romain lors du match retour à domicile, le mardi 10 avril (20h45).

(L'essentiel/afp)