L'Uruguay bat la Russie et finit en tête du groupe A

À égalité avant leur dernière rencontre de poule, la Russie et l'Uruguay se sont livrés un beau duel pour s'adjuger la première place du groupe A. Les joueurs de la Celeste ont rapidement trouvé la faille dans la défense russe. L'attaquant du Barça, Luis Suarez, a ouvert la marque dès la 10e sur un coup franc frappé juste devant la surface de réparation.

Les Uruguayens ont doublé la mise un peu plus de dix minutes plus tard, sur un but contre son camp... du buteur russe Cheryshev qui a dévié dans ses propres filets un tir de Diego Laxalt (2-0, 22e). L'expulsion de Smolnikov (36e) a ensuite rendu quasiment impossible la tâche des joueurs russes. Les Uruguayens ont enfoncé le clou en toute fin de rencontre par leur attaquant Edinson Cavani (3-0, 90e).

L'Égypte termine sur une troisième défaite

L'Uruguay et la Russie connaîtront leur adversaire en huitième de finale lundi soir, puisque l'Espagne et le Portugal, favoris du groupe B, doivent encore se qualifier et se disputer la première place.

Dans l'autre rencontre du groupe A, sans enjeu, entre l'Égypte et l'Arabie saoudite - déjà éliminées - c'est l'Arabie saoudite qui a eu le dernier mot (2-1). Les Égyptiens ont ouvert la marque par leur joueur vedette Mohamed Salah (22e). Les Saoudiens ont égalisé par Al Faraj sur penalty (45e+6), avant de prendre l'avantage en toute fin de rencontre, grâce à Al Dawsari (90e+5).

