Dortmund, Arsenal, Milan et Marseille victorieux

Arsenal et Milan ont quasiment assuré leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, ce jeudi soir. Ils ont remporté leur match aller 0-3. Les Gunners sont allés s'imposer au Danemark, à Östersunds, avec des buts de Monreal (13e), Papagiannapoulos contre son camp (24e) et Özil (59e). Les Rossoneri, eux, ont gagné en Bulgarie contre le Ludogorets Razgrad, grâce à des réalistions de Curtone (45e), Rodriguez (62e s.p.) et Borine (90e+2).

Les seizièmes de finale



Mardi

Étoile Rouge-CSKA Moscou 0-0



Mardi

Astana-Sporting 1-3

Marseille-Braga 3-0

Nice-Loko. Moscou 2-3

Östersunds-Arsenal 0-3

Ludogorets-Milan AC 0-3

Spart. Moscou-Bilbao 1-3

Sociedad-Salzbourg 2-2

Dortmund-Bergame 3-2



Naples-Leipzig (21h05)

Copenhague-Atlético

Lyon-Villarreal

Part. Belgrade-Plzen

Steaua-Lazio

Celtic-Zénith

AEK-Kiev



Parmi les autres grosses cylindrées engagées ce jeudi soir, le Borussia Dortmund peut s'attendre à un match retour compliqués. Le club de la Ruhr s'est imposé dans les arrêts de jeu, 3-2, contre l'Atalanta Bergame. Avec un doublé (65e, 90e+1), Batshuayi a une nouvelle fois brillé sous ses nouvelles couleurs. Schürrle (31e) avait marqué le premier but allemand, un doublé d'Ilicic (51e, 56e) avait permis à Bergame de repasser devant avant que Batshuayi ne mette le feu.

À noter également la nette victoire de Marseille sur le Sporting Braga, 3-0, grâce à un doublé de Germain (4e, 69e) et un but de Thauvin (74e). L'autre club portugais engagé, le Sporting Portugal, est allé gagné le plus long déplacement possible dans la zone UEFA, au fin fond du Kazakhstan. À plus de 7 000 km de leurs bases, les joueurs du Sporting, menés à la pause, ont gagné 1-3, avec des buts de Borges Fernandes (47e s.p.), Martins (50e) et Doumbia (56e). On relèvera également le retournement de situation à Nice. Les Aiglons menaient 2-0 grâce à un doublé de Balotelli (4e, 28e s.p.) mais c'est le Lokomotiv Moscou qui a fini par s'imposer avec un triplé de Fernandes (45e s.p., 69e, 77e).

Les matchs retour sont prévus le jeudi 22 février.