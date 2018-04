Marseille hérite de Salzbourg en demi-​​finale

Marseille affrontera Salzbourg en demi-finale de l'Europa League, dont le tirage au sort a été effectué ce vendredi au siège de l'UEFA à Nyon (Suisse) par l'ex-international français Éric Abidal. L'autre demi-finale opposera Arsenal à l'Atlético Madrid, dans un véritable choc européen. Les matches allers auront lieu le jeudi 26 avril, les matches retours une semaine plus tard, le jeudi 3 mai. La finale se déroulera le mercredi 16 mai au Groupama stadium à Lyon.

Marseille - Salzbourg

Matches allers le jeudi 26 avril, matches retours le jeudi 3 mai.

Clin d'œil de l'histoire, Salzbourg est un club de la galaxie Red Bull, comme Leipzig éliminé jeudi soir dans un quart de finale retour de folie par Marseille (5-2). Le club autrichien n'a atteint qu'une seule fois auparavant une demi-finale de Coupe européenne, en C3 en 1994, (contre Karlsruhe. Salzbourg sera ensuite battu en finale par l'Inter Milan). L'OM en compte quatre, dont celle de la Ligue des champions remportée en 1993.

Mais Salzbourg, c'est aussi un mauvais souvenir récent pour l'OM: en phase de groupes de cette Europa League, les Autrichiens avaient battu l'OM en Autriche (1-0) et obtenu le nul (0-0) au Vélodrome cette saison. «Mais cette fois c'est une demi-finale, ce sera différent», a commenté le directeur de l'OM Andoni Zubizarreta, au micro de beIN Sports. À noter que l'Arsenal d'Alexandre Lacazette et l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann ne se sont jamais rencontrés sur la scène européenne.

The official result of the 2017/18 UEFA Europa League semi-final draw!



Who are you backing to go all the way? #UELdraw pic.twitter.com/PwwONjqyWn