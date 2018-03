Ricciardo bat le record du circuit de Barcelone

L'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) a signé mercredi le meilleur temps de la sixième journée des essais de pré-saison de Formule 1, battant au passage le record du circuit de Barcelone. Chaussé de pneus hyper-tendres, un nouveau composé introduit par Pirelli cette saison, Ricciardo a réalisé un chrono de 1'18"47, améliorant de 292/1000 le précédent record qui appartenait depuis 2008 au Brésilien Felipe Massa, alors chez Ferrari.

Diaporama Les F1 de 2018 Les temps de mercredi



Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 1:18.047 (165 tours)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:18.400 (90)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:18.560 (82)

Sebastian Vettel (ALL/Ferrari) 1:19.541 (66)

Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1:19.823 (119)

Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) 1:19.856 (57)

Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1:20.042 (88)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:20.237 (78)

Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:20.242 (49)

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:20.349 (63)

Nico Hülkenberg (ALL/Renault) 1:20.758 (102)

Esteban Ocon (FRA/Force India) 1:20.805 (130)

Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:20.919 (160)

Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes) 1:22.350 (80)

L'équipier du Néerlandais Max Verstappen a devancé les pilotes Mercedes, le Britannique Lewis Hamilton et le Finlandais Valtteri Bottas, respectivement de 353/1000 et 513/1000. Mais les deux hommes, équipés de pneus ultra-tendres légèrement moins rapides, n'ont pas donné leur pleine mesure, loin de là, et un nouveau record pourrait tomber dès jeudi.

Déboires pour McLaren

Cette journée de mercredi a également été marquée par des déboires supplémentaires pour McLaren. La MCL33, qui souffre pour l'instant d'un retard de 20 km/h en ligne droite sur les voitures les plus rapides, a connu des problèmes de fiabilité comme la veille. L'Espagnol Fernando Alonso a accompli 47 tours le matin avant de s'arrêter hors piste en raison d'une fuite d'huile qui a nécessité le changement complet du moteur Renault. Au terme de plus de six heures de travail des mécaniciens, le double champion du monde a finalement repris le volant quelques minutes avant la fin de la session l'après-midi.

Alors que les essais de pré-saison s'achèvent vendredi, les plans de développement des ingénieurs de l'écurie de Woking risquent de prendre un retard très handicapant pour la suite. En effet, trop d'arrêts intempestifs entraîneraient l'abandon d'éléments entiers du programme de test de McLaren, qui a indiqué travailler sur une version améliorée de sa monoplace pour l'ouverture de la saison à Melbourne dans deux semaines.

(L'essentiel/AFP)