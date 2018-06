Grosjean et Ocon engagés dans une guerre des mots

L'ambiance n'était pas vraiment à la fête pour les pilotes français, dimanche, au terme de leur Grand Prix national, sur le circuit du Castellet. Romain Grosjean, Esteban Ocon et Pierre Gasly ont tous les trois été impliqués dans des accrochages dès le départ. Le pilote de l'écurie Haas a dévié de sa trajectoire sur la grille pour venir percuter la Force India d'Ocon. Un peu plus loin, ce dernier a été percuté par la Toro Rosso de Gasly, mettant un terme à leur course au premier virage. Grosjean a pu terminer l'épreuve, mais il a fini 11e et hors des points.

À l'heure des interviews, Ocon et Grosjean en ont profité pour régler leurs comptes par médias interposés. Le pilote Force India a dégainé le premier pour accuser son rival de chez Haas d'avoir causé sa perte: «Je préparais cette course depuis très longtemps. Ça faisait super longtemps que j'attendais ce retour de la F1 en France devant tous ces fans. C'est petit…», a soupiré Ocon en zone mixte. «Je suis surtout énervé contre Romain. Il me met un coup de roue, alors que j'essayais d'être propre et de rester sur la piste. J'ai une roue en dehors de la ligne blanche, je ne peux pas aller plus à droite, il n'y a personne à sa gauche. Je n'en veux pas vraiment à Pierre Gasly, car j'aurais peut-être été quand même obligé d'abandonner avant qu'il ne me percute».

«Il regarde à droite, il y a Leclerc. Je vais où?», a pour sa part rétorqué Grosjean, furieux en apprenant qu'il était accusé par son compatriote. «Qu'il apprenne avant de parler», a-t-il ajouté. De quoi compliquer encore l'ambiance entre pilotes français d'ici au prochain Grand Prix, qui se disputera dans une semaine en Autriche.

(L'essentiel/duf)