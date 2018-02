L'écurie Haas présente sa monoplace 2018

L'écurie américaine Haas F1 Team a été la première à dévoiler des images de sa monoplace pour la saison 2018 du championnat du monde de Formule 1, la VF-18, sur son site Internet et les réseaux sociaux mercredi. La réglementation technique ayant peu changé par rapport à 2017, la VF-18 est une «évolution» de la monoplace de l'an dernier, dépourvue de son aileron de requin, désormais interdit, et surtout équipée du halo, le nouveau dispositif de protection du cockpit.

«Cela a nécessité beaucoup de recherches en aérodynamique et les designers ont travaillé dur pour modifier le châssis afin que le halo puisse supporter les charges imposées», explique le team principal Günther Steiner. «Le poids minimum total de la voiture a augmenté à cause du halo et le centre de gravité est plus haut du fait de sa position, mais tout le monde est dans le même bateau», poursuit-il.

«Nous avons éliminé beaucoup des variables sur lesquelles nous savions être faibles, assure pour sa part le patron Gene Haas. «Nous nous sommes concentrés sur ce qui nous permettra d'être plus constants et de réduire l'écart avec les meilleurs, notamment grâce à une meilleure répartition des poids». La livrée de la VF-18 conserve les couleurs de la marque, le gris, le rouge et le noir, dans une version proche de celle de 2016. La monoplace sera équipée d'un moteur Ferrari et pilotée par le même duo que l'an dernier, le Français Romain Grosjean et le Danois Kevin Magnussen. Arrivée en 2016, Haas est la première équipe américaine en F1 depuis 1986. Elle a terminé par deux fois 8e au classement des constructeurs, avec 29 points en 2016 et 47 en 2017.

(L'essentiel/AFP)