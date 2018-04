Vettel en pole, alerte rouge pour Mercedes

«La voiture était extraordinaire, et s'est améliorée au fur et à mesure des qualifications», a expliqué le quadruple champion du monde allemand, tout sourire après sa 52e pole. «Dans ma première tentative (en Q3), j'ai perdu l'arrière, mais je savais qu'en faisant un tour propre, je parviendrai à aller beaucoup plus vite», a-t-il souligné. Auteur d'un chrono de 1 min 31 sec 95/1000e dans son dernier tour, Vettel a battu le record de la piste de Shanghai et détrôné pour 87/1000e son coéquipier Räikkönen, avec qui il partagera la première ligne comme lors du GP de Bahreïn il y a une semaine.

L'avantage surprenant de la Scuderia en ce début de saison transparaît à travers trois statistiques. La plus parlante, c'est évidemment que la pole position n'avait pas échappé aux Flèches d'argent deux courses de suite depuis le début de la saison 2014, soit une éternité en Formule 1. Il s'agit aussi de la première fois que Ferrari obtient un doublé consécutif en qualifications depuis les GP des États-Unis et de France en juillet 2006. Et Vettel, auteur de quatre poles en 2017, en a signé déjà deux après trois courses en 2018. Plus grave peut-être, l'Allemand, vainqueur des deux premières courses, a remplacé Lewis Hamilton dans le rôle du héros qui arrache la pole aux nez et à la barbe de ses rivaux à la dernière seconde.

Mercedes, qui a prévu de se relancer sur le circuit de Shanghai, où l'écurie de Brackley restait sur six poles d'affilée, a pour l'instant le moral dans ses chaussettes Tommy Hilfiger, son équipementier depuis cette saison. Sa star britannique, devancée par son équipier Valtteri Bottas et sachant qu'elle n'allait pas améliorer suffisamment sa marque, a préféré avorter sa dernière tentative en Q3. Frustré, l'autre quadruple champion du monde en activité, qui partira donc 4e dimanche, rentrait à pied pour la pesée, visière baissée, sans daigner saluer la foule.

Grille de départ

1re ligne: Sebastian Vettel (GER/Ferrari) Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari)

2e ligne: Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

3e ligne: Max Verstappen (NED/Red Bull-Renault) Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault)

4e ligne: Nico Hülkenberg (GER/Renault) Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes)

5e ligne: Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari)

6e ligne: Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes)

7e ligne: Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault)

8e ligne: Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes)

9e ligne: Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes)

10e ligne: Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari)

(L'essentiel/afp)