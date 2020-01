Manuel Cabit «rêve de pouvoir remarcher»

Manuel Cabit a entamé un long combat dont il espère sortir vainqueur. Le défenseur grenat, gravement blessé dans un accident de la route, le 3 novembre dernier, sur l'A4, près de Reims, a donné de ses nouvelles dans une longue interview au Républicain Lorrain. L'ex-Ajaccien a rejoint il y a six semaines un centre de rééducation à Strasbourg. Il dit aller beaucoup mieux et être capable de se déplacer en fauteuil roulant. «Je n'ai pas encore de sensations au niveau des jambes», précise-t-il.

Combatif et résolument optimiste, Manuel Cabit confie vouloir se battre et réaliser son rêve, «remarcher». Le chirurgien qui l'a opéré du dos lui a dit que c'était possible, mais qu'il ne pouvait pas le garantir à 100%. «Cela peut prendre du temps, trois mois comme un an, ou plus. Il m'a dit d'être patient et de me battre (...) Je ne baisse pas la tête», a encore indiqué le joueur mosellan.

«Je me dis que je suis toujours en vie»

Entre musculation, séances de kiné et exercices de vélo avec les bras, le néo-Messin a un emploi du temps bien rythmé. Il a confié avoir reçu de nombreux témoignages de soutien, de joueurs de Reims, Strasbourg et Montpellier notamment, ainsi que de l'ex-Gunner Bacary Sagna, sans oublier ses coéquipiers et les dirigeants du FC Metz.

Le latéral gauche est également revenu sur son accident, lors duquel son coéquipier N'Doram se trouvait au volant. «J'ai été conscient du début à la fin. Je me souviens de tout, a-t-il expliqué. Je ne sentais plus mes jambes. Mon frère, qui était dans la voiture, m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup parlé. Je ne fais pas de cauchemar (...) Je me dis que je suis toujours en vie et, bientôt, je serai papa. Le joueur de Guingamp, Nathaël Julan (NDLR: décédé dans un accident le 3 janvier) n'a pas eu cette chance, lui».

[FC METZ ☨] Après ce Derby victorieux, une grande pensée pour @ManuelCABIT qui est toujours en rééducation . En espérant le revoir bientôt sous le maillot Grenat ! : Icon Sport ⬇️ pic.twitter.com/HtZIcMzrmW — Socios FC Metz ☨ (@sociosfcmetz) January 13, 2020

(pp/L'essentiel)