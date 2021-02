«Quand je suis arrivé ici il y a trois ans, le président m’a présenté un projet. J’en ai vu beaucoup des projets sur papier qui ont capoté ensuite. Mais celui-ci s’est réalisé...». Homme de caractère, Frédéric Antonetti attache aussi une grande importance à la parole donnée. C’est pour cette raison que l’aventure débutée à Metz à l’été 2018 va encore se poursuivre pour trois années.

«Une saison paradoxale»



En marge de l’annonce de la prolongation de Frédéric Antonetti, le président Serin a fait le point sur une saison «satisfaisante sur le plan sportif», mais très difficile au niveau des équilibres financiers. Le fiasco des droits télés dans le foot français a aggravé une situation déjà précarisée par la pandémie. «L’appel à l’actionnaire» permet d’assurer la pérennité du club, a-t-il rassuré. Si d’autres clubs ont négocié des baisses de salaires avec les joueurs, Bernard Serin n’a pas estimé cela nécessaire pour le moment.

«Probablement la dernière à la tête d’un club», glisse l’entraîneur corse de bientôt 60 ans, qui a noué une relation unique avec le président du FC Metz. Pour mémoire, Bernard Serin a soutenu Frédéric Antonetti dans l’une des épreuves les plus douloureuses de sa vie. La maladie puis le décès de son épouse.

«Metz est un club populaire»

D'autres clubs auraient probablement arrêté les frais, le FC Metz a fait tout le contraire en lui offrant la possibilité de prendre du recul pour être au chevet de sa femme tout le temps nécessaire, avant de lui redonner les clés de l’équipe à l’automne dernier. «J’ai rarement vu un club aussi proche des gens. Le FC Metz a beaucoup de chance d’avoir un président comme M. Serin», glisse Frédéric Antonetti, la voix pleine de sincérité.

Sa prolongation à la tête de l’équipe première fait bien évidemment figure de «grande satisfaction» pour le président Serin. Aussi car elle offre des perspectives réjouissantes sur le plan sportif. Actuellement 8e de la Ligue 1, le FC Metz vit sa meilleure saison dans l’élite depuis 22 ans.

«L’objectif était de faire en sorte que le club ne quitte pas la place qu’il aurait dû conserver, c’est à dire entre la 8e et la 14e place. Metz est un club populaire, avec un beau stade de 30 000 places, et j’ai l’opportunité de faire évoluer des joueurs. Je suis dans mon élément», martèle le coach grenat, qui en a également profité pour rendre hommage à son staff.

«Je me sens bien»

Tâche maintenant au président et à la cellule de recrutement de maintenir la compétitivité de l’effectif. «Des discussions sont en cours» avec plusieurs cadres de l’équipe, confie M. Serin, qui ne se fait pas non plus d’illusions sur la réalité du marché des transferts. «Nos joueurs se sont montrés. Nous savons que de gros clubs sont intéressés. Il est difficile de résister quand certains proposent des salaires trois fois supérieurs», explique-t-il, lucide.

Frédéric Antonetti, lui, n’a pas été sollicité par d’autres équipes, assure-t-il. Et quand bien même, les sirènes de l’extérieur n’auraient eu que très peu d’effets sur lui. «Quand j’arrive au centre d’entraînement à Frescaty, je me sens bien. C’est ça le plus important».

(th/L'essentiel)