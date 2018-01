Metz chasse le maintien... sans Chris Philipps

Huit points de retard sur le premier non-relégable, c’est un véritable gouffre. Pourtant, le FC Metz n’a pas perdu l’espoir de se maintenir à l’aube de la phase retour de Ligue 1. «Nos succès face à Montpellier (1-3) et Strasbourg (3-0) en décembre nous permettent d'être dans une configuration où il est envisageable de viser la place de barragiste», constate Philippe Gaillot.

Diaporama Metz-Amiens Ligue 1, 20e journée



Vendredi

Strasbourg - Guingamp (20h45)



Samedi

Rennes - Marseille (17h)

Caen - Lille (20h)

Dijon - Metz

Montpellier - Monaco

Nice - Amiens

Troyes - Bordeaux



Dimanche

Saint-Étienne - Toulouse (15h)

Lyon - Angers (17h)

Nantes - Paris SG (21h)

Avant la reprise, le directeur sportif a sorti ses archives et la calculatrice: «Lors des matches retours la saison dernière, nous avions pris 24 points. Si on réalise la même performance, on aura 35 points et on ne sera pas très loin de notre objectif», constate-t-il. La saison passée, Lorient avait fini barragiste avec 36 points.

L'équipe renforcée

«Dans notre situation, avoir le bonheur de jouer un barrage serait déjà bien, abonde Frédéric Hantz. Je suis venu pour gérer un maintien, pas une descente. Le jour où je n’y croirai plus, j’arrêterai», ajoute-t-il.

Pour y arriver, certains de ses vœux ont été exaucés. Georges Mandjeck revient renforcer le milieu de l'équipe. Mais surtout, un vrai numéro 10, Danijel Milicevic, est arrivé de La Gantoise et pourrait jouer dès samedi, à Dijon, une formation 10e du classement mais qui devrait aussi lutter pour son maintien toute la saison.

Pour le reste, l'équipe type qui s'est dégagée en fin d'année devrait être reconduite, avec le Luxembourgeois Vahid Selimovic en défense centrale. En revanche, la situation d'un autre Roude Léiw semble de plus en plus précaire. Chris Philipps n'a pas été retenu dans le groupe communiqué par Frédéric Hantz. Avec le retour de Georges Mandjeck et l'arrivée de Danijel Milicevic, ses chances de jouer un rôle dans l'hypothétique maintien des Grenats s'amenuisent.

Voici les 18 joueurs sélectionnés par Frédéric Hantz pour effectuer le déplacement à Dijon ce week-end. Plus d'infos ➡️ https://t.co/XptFNaZVnh pic.twitter.com/7k2KhOsFXg — FC Metz ☨ (@FCMetz) 12 janvier 2018

(Philippe Di Filippo)