Antonetti se retire pour soutenir son épouse

«L'entraîneur messin, dont l'épouse souffre d'un problème de santé, restera auprès d'elle durant ces prochaines semaines afin de l'aider à surmonter cette épreuve. Il reste l'entraîneur du FC Metz et sera suppléé pendant cette période par Vincent Hognon et Jean-Marie De Zerbi (ses adjoints, ndlr)», a écrit le FC Metz sur son compte Twitter. «S'il sera physiquement absent la semaine, il continuera d’œuvrer à distance et de collaborer activement avec ses adjoints et avec la direction du club concernant l'organisation des entraînements, la préparation des rencontres, le recrutement et la constitution de l'effectif pro», a précisé le club.

«Le président Bernard Serin et l'ensemble des dirigeants et du personnel du FC Metz tiennent à assurer Frédéric Antonetti et son épouse de leur plein soutien dans ces moments difficiles», a ajouté le club dans un troisième tweet. À la mi-saison et avec un match en retard, Metz est champion d'automne de Ligue 2 et compte trois points d'avance sur son dauphin Brest et neuf sur le troisième Lens.

Ancien entraîneur de Bastia, Saint-Étienne, Rennes ou encore Nice, Antonetti a signé un contrat de trois ans avec le club mosellan en mai dernier.

(L'essentiel/afp)