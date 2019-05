Le FC Metz peut couler Nancy dans le derby

Pas de supporters du FC Metz à Nancy. Pas de haie d'honneur non plus des locaux pour accueillir les Mosellans champions de Ligue 2. Mais le derby de Lorraine, prévu à 20h45 ce vendredi, ne manque pas d'enjeu malgré tout. La pression est surtout pour l'ASNL à domicile, puisque les Meurthe-et-Mosellans ne sont toujours pas maintenus et ne comptent que deux longueurs d'avance sur la 18e place, synonyme de barrages.

Raison de plus pour le FC Metz, en roue libre, de tenter d'enfoncer leur voisin. C'est en tout cas la teneur du message adressé par un groupe de fans grenats mercredi à l'entraînement. Sept clubs sont encore concernés par la lutte pour le maintien. Seul le Red Star, dernier, est déjà condamné. De la 13e à la 17e place, Auxerre, Valenciennes, Nancy, l'AC Ajaccio et le Gazélec Ajaccio comptent tous 39 points, soit deux de plus que le barragiste Sochaux (18e, 37 pts).

#ASNLFCM Découvrez les 19 éléments retenus pour le déplacement chez le voisin de @asnlofficiel, ce vendredi soir ! pic.twitter.com/wCunDT7Ipp — FC Metz ☨ (@FCMetz) 9 mai 2019

(L'essentiel)