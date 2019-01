Le FC Metz écrase Nancy dans le derby lorrain

« Écrasez-les! ». Le tifo des supporters du FC Metz, illustré d’une chaussure piétinant la petite mascotte nancéienne, avait donné le thème de la soirée. Les Grenats ont en effet vite marché sur leurs adversaires. Mais c’est... un Nancéien qui a appliqué la consigne au pied de la lettre.

Alors que son équipe était complètement dépassé et avait déjà perdu Loris Nery sur blessure (12e), le jeune Malaly Dembelé, en tentant maladroitement de contrôler un ballon aérien, adressait un coup de pied spectaculaire dans l’entre jambe du Messin John Boye. L’arbitre n’hésitait pas: carton rouge. On ne voyait alors vraiment plus comment l’avant-dernier de Ligue 2 pouvait s’en tirer. Et logiquement, même s’il avait lui un peu baissé le pied après l’expulsion, le leader finissait par ouvrir la marque.

Mission accomplie

Dribble et frappe puissante des 25 mètres, Ibrahima Niane libérait le stade d’un exploit individuelle (41e, 1-0). Fumigènes et bombes agricoles, les tribunes explosaient. Comme pour dire à ses hommes qu’elles en voulaient encore plus. Question de suprématie régionale...

Les 18 000 spectateurs allaient être servis. Gakpa, Niane puis Diallo manquaient d'abord la balle de break. Mais c'est finalement Maiga, d’une splendide tête plongeante sur corner, qui se chargeait de mettre Nancy à terre (75e, 2-0). Puis Niane en profitait pour tripler la mise (3-0, 81e). Mission accomplie pour les Mosellans, qui enfoncent Nancy et en profitent pour reprendre trois points d'avance en tête.

Alain Perrin: " Le score n'est pas sévère. Il illustre l'écart. On a commis trop d'erreurs. On n'a pas été au niveau. L'arbitre était à l'image de mon équipe, en dessous de valeur." #FCMASNL @asnlofficiel @FCMetz @lessentiel — Di Filippo (@PDiFilippo12) 29 janvier 2019

#FCMASNL coup de canon d'Ibrahima Niane préféré à Habib Diallo en pointe... La Lorraine est Grenat et elle le restera pic.twitter.com/wbZal0VJZF — Eric Stella (@EricStella13) 29 janvier 2019

(Philippe Di Filippo /L'essentiel)