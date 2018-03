Metz, à dix, laisse filer la victoire face à Toulouse

Le FC Metz pouvait revenir à six longueurs de la place de barragiste en cas de succès. Et redonner un infime et dernier espoir de maintien à ses supporters. La troupe de Frédéric Hantz s'en était donnée les moyens en ouvrant le score grâce à son buteur Nolan Roux (32e, 1-0), auteur de son septième but de la tête, le onzième en tout.

Selimovic remplaçant



Le Luxembourgeois Vahid Selimovic, en difficultés à Guingamp la semaine dernière (2-2), a perdu sa place de titulaire en défense centrale. C'est Jonathan Riverez, arrière latéral de métier, qui a pris place dans l'axe de la défense messine aux côtés du très bon Moussa Niakhaté samedi. La 28e journée



Mais les Grenats font décidément tout pour se saborder depuis le début de saison. Alors que la mi-temps approchait, Julian Palmieri perdait les pédales. Sur une action anodine au milieu, le défenseur messin bondissait les deux pieds en l'air sur Max Gradel. L'arbitre jugeait le tacle dangereux et sortait un rouge direct (42e).

Avant d'aller à Paris

C'était le tournant du match. L'entraineur grenat devait modifier toute son organisation en sortant son meneur de jeu Danijel Milisevic au profit du défenseur Dylan Lempereur. Et logiquement, le FC Metz se mettait à souffrir. Le gardien Eiji Kawashima retardait l'échéance devant Christopher Jullien (44e), puis Ibrahim Sangare (47e) et Max Gradel (73e). Andy Delort ratait lui l'immanquable face au but vide (63e).

Mais ce qui devait arriver arriva. Suite un débordement de côté droit, Kelvin Amian envoyait un missile sous la barre (84e, 1-1), mettant certainement fin aux derniers espoirs de maintien du club à la croix de Lorraine. Prochain rendez-vous pour les Mosellans, samedi prochain (17h)... à Paris.

