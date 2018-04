Le FC Metz accroché par Caen à domicile

Pendant une minute, samedi soir, le FC Metz était revenu à un petit point de Lille, avant-dernier, et de Troyes, barragiste avant son match à Saint-Etienne dimanche. Mais quelques instants de démobilisation après l’ouverture du score méritée des Mosellans ont fait perdre deux points précieux aux Grenats. Et ils pourraient peser bien lourd dans la balance en fin de saison.

Jusqu’à cette égalisation magnifique de Deminguet (73e) sur la première occasion des visiteurs, les Mosellans avaient pourtant dominé outrageusement cette partie décisive dans la course au maintien. Boosté par la nouvelle défaite de Lille (5-1) et par un stade Saint-Symphorien surchauffé (16 500 spectateurs), le FC Metz avait démarré le match pied au plancher.

Une joie de courte durée

Sous l’impulsion d’un Dossevi à nouveau énorme, le club à la croix de Lorraine aurait même pu plier l’affaire en à peine vingt minutes. Rivière, dans presque tous les bons coups, forçait le gardien de Caen à la parade sur une frappe puissante (18e) et une tête à bout portant (33e). Une nouvelle tête de l’avant-centre grenat avait elle filé juste à côté et deux autres tentatives avaient été contrées par des défenseurs. Puis Diagne, à la réception d’un coup-franc de Mollet, pensait avoir libéré son équipe. Mais son but était refusé pour un hors-jeu (45e).

Il fallait ainsi attendre la 71e minute de jeu pour voir enfin les Lorrains concrétiser leur nette supériorité. Suite à une belle séquence de jeu, Dossevi servait Balliu, qui voyait son centre puissant propulsé par Da Silva dans son propre but (1-0). Le plus dur devait être fait…mais non. Comme un symbole de la saison que sont en train de vivre les Messins, Caen égalisait dans la foulée.

Les hommes de Frédéric Hantz ont ensuite eu le mérite de continuer à se battre pour repartir à l’assaut du but de Caen. Cette fois-ci, le stade Malherbe tenait bon. Il aurait même pu réaliser le hold-up parfait sans une parade décisive de Kawashima devant Guilbert (88e). Au terme d’une fin de match intense et tendue, les Messins quittaient finalement le terrain sous les applaudissements du public. Mais aussi avec encore trois points de retard sur l'avant-dernier au lieu d'un...

Niakhaté : "Pour moi c'est la pire défaite de la saison alors que cela n'en est pas une. Mais on pouvait revenir à seulement un point donc...Mais on ne va rien lâcher." @FCMetz @lessentiel #FCMSMC — Di Filippo (@PDiFilippo12) 21 avril 2018

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)