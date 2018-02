Le FC Metz impuissant face à Montpellier

Cette saison, Montpellier c’est du solide. Et le FC Metz, qui restait sur trois victoires consécutives à Saint-Symphorien, en a fait les frais. Le manque de vitesse d’exécution et de créativité des Mosellans ont permis au gardien de Montpellier de passer une soirée assez tranquille. En première période, les rares fois où Lecomte a été mis à contribution, il a remporté brillamment son face à face avec Roux (36e), puis a sorti un arrêt réflexe sur une frappe de Mollet (43e).

Les résultats



Vendredi

Saint-Étienne - OM 2-2



Samedi

Toulouse - PSG 0-1

Guingamp - Caen 0-0

Dijon - Nice 3-2

Bordeaux - Amiens 3-2

Metz - Montpellier 0-1

Angers - Monaco 0-4



Dimanche

Strasbourg - Troyes (15h)

Nantes - Lille (17h)

Lyon - Rennes (21h)

Un peu avant ces deux opportunités messines, la défense à cinq mise en place par Frédéric Hantz volait en éclats sur la première occasion adverse. Suite à une perte de balle de Mandjeck, Mbenza centrait devant le but et Sio devançait Selimovic et Niakhaté pour ouvrir le score (24e, 0-1). «On savait qu’il ne fallait pas jouer à la ba-balle au milieu et voilà», pestait Palmieri.

Parades de Kawashima

Impuissant sur le but, Kawashima permettait ensuite à son équipe de rester dans le match en réalisant des parades devant Mbenza (45e), Lasne (45e+1) puis Sio (50e). Malgré un changement tactique suite à la sortie de Mandjeck (37e), remplacé par Milicevic, les Messins tardaient à réagir et à s’approcher du but adverse. Et lorsqu’ils y arrivaient enfin, Milicevic manquait de tranchant (78e), Rivière de précision (82e) et Mollet, sur coup-franc, se heurtait à nouveau à Lecomte (83e).

La fin de match était gérée facilement par Montpellier, qui inflige ici un sérieux coup d’arrêt à la course vers le maintien du FC Metz. «On avait très mal préparé ce match dans la manière dont on avait été éliminés en Coupe contre Caen. On a manqué de fraîcheur mentale et physique. On perd ce match logiquement», regrettait l'entraîneur messin Frédéric Hantz.

Avant les derniers matchs du week-end, le club lorrain, plus que jamais bon dernier, pointe à sept longueurs de la place de barragiste. «Ce n'est pas fini, il faut y croire encore. On va aller à Troyes pour faire quelque chose, il faut se battre», tentait néanmoins de positiver le capitaine messin Renaud Cohade.

#FCMMHSC H-1 Voici le 11 de départ des Grenats pour la réception du @MontpellierHSC ! pic.twitter.com/RTCCVufMkq — FC Metz ☨ (@FCMetz) 10 février 2018

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)