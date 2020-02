Le collectionneur a «voulu sauver l'âme du FC Metz»

Pourquoi avez-vous décidé d’acquérir cette collection de 400 maillots portés du FC Metz?

Je ne suis pas supporter d’un club en particulier, j’aime le football et le beau jeu. En achetant cette collection, j’ai voulu sauver l’âme du FC Metz et je l’aurai fait pour n’importe quel club. En tant que collectionneur, je sais à quel point il est difficile de réunir autant de maillots et je ne voulais pas voir cette collection se disperser.

Que comptez-vous faire de cette collection?

Mon souhait serait de pouvoir la céder au FC Metz. Je suis en contact avec eux et nous devrions prochainement nous rencontrer. J’accepterais de vendre cette collection au prix où je l’ai achetée, mais je ne veux pas perdre d’argent.

Outre ces maillots des Grenats, vous possédez également 1 500 maillots portés de différents clubs, dont 850 du FC Sochaux…

J’ai travaillé plus de 20 ans en tant que patron de boîtes de nuit, c’est ce qui m’a permis de débuter ma collection. Louis Nicollin (l’ancien président du club de Montpellier, décédé en 2017) m’avait même approché pour s’offrir ma collection et l’ajouter à son musée qui en compte environ 5 000. On s’est connu comme ça et je me rendais souvent dans son musée pour l’aider à ranger sa collection.

