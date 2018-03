Ligue 1, 28e journée



Vendredi

Nice - Lille (19h)

Monaco - Bordeaux (20h45)



Samedi

Troyes - Paris SG (17h)

Amiens - Rennes (20h)

Angers - Guingamp

Metz - Toulouse

Saint-Étienne - Dijon



Dimanche

Caen - Strasbourg (15h)

Montpellier - Lyon (17h)

Marseille - Nantes (21h)

L'essentiel: Êtes-vous surpris de vous être adapté aussi vite à la Ligue 1?



Moussa Niakhaté: Je me sens bien en effet, mais je ne suis pas surpris, je suis venu pour jouer. C'est un peu la saison de l'apprentissage pour moi, j'espère que la prochaine sera celle de la confirmation.



Vous n'avez pris aucun carton rouge et prenez très peu de jaunes, c'est rare pour un défenseur...



Je ne fais pas beaucoup de fautes car, en toute modestie, je ne me fais pas souvent prendre en un contre un. C'est positif de défendre proprement.



Outre l'équipe de France Espoirs, vos performances ont été remarquées par certains grands clubs, dont Marseille...



On ne m'a rien dit personnellement, mais c'est flatteur que de tels clubs s'intéressent à moi. Mais cette saison et la prochaine, ma tête est à Metz.



Vous seriez prêt à rejouer en L2 en cas de descente?



Je n'imagine pas le FC Metz en Ligue 2. Je n'arrive même pas à envisager que le club soit relégué. Tant que les onze derniers matches ne sont pas terminés, je n'y penserai pas.



Vous avez digéré les grosses déconvenues à Troyes (1-0) et à Guingamp (2-2)?



C'était dur après les matches. Mais dès le début de semaine, on zappe et on passe au match suivant. On est focalisés sur les trois points. Ce coup de mou était prévisible, je suis convaincu que nous ferons un très bon mois de mars.



Beaucoup de supporters ont abandonné l'idée du maintien, quel message voudriez-vous leur transmettre?



Je voudrais leur dire que je les comprends. Ils voient que plus les matches passent, plus ça sent mauvais. Mais il faut qu'ils sachent qu'on ne lâche rien. On essayera samedi de réchauffer leurs cœurs.

Voici les 18 joueurs sélectionnés par Frédéric #Hantz pour la réception de Toulouse demain à 20h00. Plus d'infos ➡️ https://t.co/lhvYAnrPTM pic.twitter.com/DZdgAZgJZn — FC Metz ☨ (@FCMetz) 2 mars 2018

(Recueilli par Philippe Di Filippo/L'essentiel)