Metz va devoir sortir les griffes contre Lyon

«On a plus de chances de gagner à l'Euro Millions que de se maintenir». Cinq mois après sa prise de fonction le lendemain de Lyon-Metz (2-0), fin octobre, cette phrase de Frédéric Hantz reste plus que jamais d'actualité. Le technicien n'a en effet pas changé le destin messin. Au moment de défier un OL toujours en course pour le podium, Metz reste bon dernier avec sept points de retard sur la place de barragiste. Soit exactement le même écart que lors de la prise de fonction de Frédéric Hantz.

Programme de la 32e journée



Vendredi

Saint-Étienne - PSG (20h45)



Samedi

Monaco - Nantes (17h)

Guingamp - Troyes (20h)

Toulouse - Dijon (20h)

Bordeaux - Lille (20h)

Angers - Strasbourg (20h)

Amiens - Caen (20h)



Dimanche

Nice- Rennes (15h)

Metz - Lyon (17h)

Marseille - Montpellier (21h)

Il y a pourtant du mieux. Le FC Metz est redevenu une équipe compétitive en Ligue 1, avec un buteur redoutable, Nolan Roux, et des milieux offensifs, Florent Mollet et Matthieu Dossevi, en pleine confiance. Le club pointerait même à la 17e place d'un classement fictif qui démarrerait au soir de la 12e journée. Mais le début de saison catastrophique, ainsi que les fins de match très mal gérées ces dernières semaines pèsent trop lourd dans la balance.

Mince espoir avant dimanche, l'OL sera privé de ses supporters, interdits de déplacement à cause des incidents de la saison dernière, et de Maxwell Cornet. Mais le club rhodanien enregistrera le retour de son buteur Mariano Diaz, tandis que Memphis Depay est toujours sur un petit nuage. Pas de quoi rassurer une équipe au bord du gouffre. Et ce n'est pas le retour de suspension de Palmieri, guère convaincant jusque-là, qui devrait solidifier une défense où seuls Kawa-shima et Niakhaté sont au niveau de la L1.

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)