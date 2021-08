Metz bute sur Reims et ne gagne toujours pas

Pas encore de victoire pour le FC Metz dans cette saison 2021-2022. Après un nul encourageant contre Lille et une prestation ratée à Nantes, les Messins ont concédé le match nul sur leur pelouse face au stade de Reims (1-1), dimanche après-midi. Un résultat pas si décevant au regard de la prestation livrée. Les Grenats ont ainsi fait face à une équipe plus compétitive dans le jeu, à l’image de l’ouverture du score de Munetsi (6e) suite à un joli mouvement côté gauche.

Réaction d'Antonetti



«Un très bon point vu le contenu. Je le prends très volontiers. Nous avons fait deux entames de mi-temps catastrophiques. Entre la 45e et la 70e, on doit perdre le match. Il y a des joueurs en dessous de leur niveau, mais ce ne sont jamais les mêmes. On n'a pas été bons. Et je me mets dedans! L’expulsion? Je n’aurais pas du m’énerver. Si c’est sévère? Je m’en fous (rires). Concernant d’éventuelles nouvelles recrues, s’il y a un joueur qui vient, ce sera une bonne chose. Mais on oublie les difficultés économiques des clubs. Apparemment, certains collègues n’ont pas le même souci…»

Un début de match compliqué, mais une réaction immédiate. Après deux occasions franche de Sabaly et Niane, Maïga, l’un des meilleurs Messins dimanche, a égalisé d’une frappe splendide en pleine lucarne. L’étincelle du jour. Car pour le reste, Metz a souffert dans la construction et peiné à se procurer des occasions, en raison d’un déchet technique trop important.

«Pas su mettre plus de rythme»

Plusieurs pertes de balle au milieu de terrain auraient même pu coûter la défaite aux Grenats, comme sur ce but de Kebbal, finalement refusé pour une faute sur Kouyaté. En partance pour Tottenham, Pape Matar Sarr n’a pas eu son rayonnement habituel et Ibrahima Niane a eu des difficultés devant, malgré une volonté indéniable.

La fin de match a été plus animée, mais confuse également avec l’expulsion des deux entraîneurs. «Un peu déçu car on est à domicile, et nous n’avons pas su mettre plus de rythme pour remporter le match. Si le mercato pèse? Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête des autres joueurs», analysait Dylan Bronn après le coup de sifflet final.

