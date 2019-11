N'Doram contrôlé négatif à l'alcool et aux stupéfiants

Alors que Manuel Cabit est toujours hospitalisé au CHU de Reims, on en sait un peu plus sur les circonstances de l'accident dont ont été victimes les deux joueurs messins, dimanche après-midi sur l'A4, près de Reims. Selon le procureur de Reims, Matthieu Bourrette, interrogé par nos confrères du Républicain Lorrain, Kévin N'Doram, qui conduisait le véhicule au moment des faits, a été contrôlé négatif à l'alcool et aux stupéfiants.

Le joueur prêté par l'AS Monaco a par ailleurs déjà été interrogé par le parquet. Le procureur de Reims a indiqué qu'un seul véhicule était en cause dans l'accident mais n'a pour l'instant pas confirmé que la voiture utilisée par les deux Grenats roulait à une vitesse très élevée (entre 180 et 200 km/h). Il faudra certainement attendre plusieurs semaines et le résultat d'investigations poussées pour avoir des certitudes à ce niveau.

L'état de santé de Manuel Cabit, gravement touché dans l'accident, est toujours source d'interrogations. Selon L'Équipe, le joueur qui présentait une «insensibilité des membres inférieurs», a été opéré au niveau du rachis lombaire. Le quotidien sportif croit également savoir qu'un des deux autres passagers présents dans le véhicule au moment des faits est la sœur de l'ex-Ajaccien. Selon une source proche du dossier, un de ces deux autres passagers a été légèrement blessé dans l'accident alors que l'autre l'a été plus gravement.

(pp/L'essentiel)