Ibrahima Niane, monsieur 100% du FC Metz

Ibrahima Niane a brillé dimanche, lors de la victoire du FC Metz face à Lorient (3-1). Auteur d'un triplé, l'attaquant sénégalais a soigné ses statistiques personnelles et offert son deuxième succès de la saison aux Lorrains. Le jeune avant-centre (21 ans) a inscrit au passage ses 4e, 5e et 6e buts depuis l'ouverture du championnat. Ces trois réalisations supplémentaires le propulsent en tête du classement des buteurs de Ligue 1, devant les Lensois Gaël Kakuta et Ignatius Ganago et le Lyonnais Memphis Depay, auteur chacun de 4 buts.

Le successeur désigné d'Habib Diallo, dont le transfert vers un autre club serait imminent, a marqué tous les buts messins depuis la reprise en Ligue (un doublé contre Reims, un but à Marseille et un triplé face à Lorient). Des performances qui, si elles se confirment, devraient faire grimper sa cote et permettre au FC Metz d'envisager une nouvelle plus-value intéressante, dans le cadre d'un éventuel futur transfert.

«Cela fait toujours plaisir de marquer, a déclaré l'intéressé à l'issue de la rencontre contre Lorient. Quand tu marques, tu prends confiance. On va continuer le travail et mes coéquipiers m'aident vraiment à progresser. Pour moi, tous les buts sont importants et c'est magnifique. J'aime les trois buts. J'ai la confiance, grâce à l'équipe, tous les joueurs, le président. Je peux m'améliorer sur tout, je sais que je peux faire mieux (...) Je suis content mais il reste beaucoup de choses à faire, il reste beaucoup de matches, je ne vais pas m'enflammer. Je ne me fixe pas d'objectif de buts».

(pp/L'essentiel/afp)