Le FC Metz éliminé de la Coupe de France

À quelques jours de la réception de Montpellier pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, « le match le plus important de la semaine» selon Frédéric Hantz, le FC Metz a aligné une équipe remanié face à Caen. Le Luxembourgeois Vahid Selimovic a ainsi repris sa place en défense centrale et Yann Jouffre a enfin pu refouler une pelouse de football après plusieurs mois d’absence.

Huitièmes de finale



Mardi

Bourg-en-Bresse - Marseille 0-9

Auxerre - Les Herbiers 0-3

Sochaux - PSG 1-4



Mercredi

Metz - Caen 2-2 (2-3 aux tirs au but)

Lens - Troyes 1-0

Chambly - Granville 1-0

Montpellier - Lyon 1-2

Avec Florent Mollet à la baguette, les Grenats se sont rapidement emparé du ballon. Mais le manque d’automatismes en attaque ne leur a pas permis de faire la différence face au bloc caennais. La frappe des 30 mètres trop écrasée d'Ibrahima Niane, suite à une mauvaise sortie du gardien de Caen, ne suffisait pas à réchauffer les quelques courageux supporters venus assister à la rencontre.

Boulet de canon d’Ibrahima Niane

Caen procédait en contre-attaques mais n’était guère plus dangereux. Mais c’est pourtant le club normand qui trouvait l’ouverture. Suite à un corner, un cafouillage permettait à Timo Stavitski de glacer encore un peu plus les fans grenats (51e, 0-1). Le meilleur buteur mosellan Nolan Roux remplaçait dans la foulée Opa NGuette, blessé (55e). Renaud Cohade et Emmanuel Rivière entraient aussi en jeu quelques minutes plus tard. Et Metz parvenait alors enfin à s’approcher des buts adverses.

Des 18 m, la recrue hivernale Farid Boulaya tentait sa chance du pied droit, mais le ballon allait mourir sur le poteau (70e). Puis Rivière, de la tête, mettait le gardien à contribution (78e). C’est finalement un boulet de canon d’Ibrahima Niane qui permettait aux Lorrains de recoller au score, quelques instants à peine après l’expulsion du Caennais Hervé Bazile (84e, 1-1).

Improbable panenka

En supériorité numérique pour la prolongation, le FC Metz passait à la vitesse supérieure. Après plusieurs occasions nettes, Nolan Roux, servi sur un plateau par Farid Boulaya, poussait le ballon dans le but vide (108, 2-1). Mais alors que le plus dur semblait être fait, et qu’Emmanuel Rivière vendangeait deux énormes opportunités, la défense messine et le gardien Quentin Beunardeau jugeaient mal la trajectoire du ballon sur un long centre et laissait Tiémoko Diomandé égaliser (2-2, 114e).

Le FC Metz était en train de se saborder. Un sentiment confirmé lors de la séance des tirs au but au cours de laquelle après des ratés de Roux, Cohade et Rivière, Boulaya clôturait la bal d’une improbable panenka cueillie par le gardien. Malgré deux parades de Quentin Beunardeau et un tir au but à côté de Caen, le FC Metz quittait la Coupe de France.

#FCMSMC H-1 Voici le 11 de départ des #Grenats pour le 1/8ème de finale de @coupedefrance ! pic.twitter.com/RJcDXlTLbV — FC Metz ☨ (@FCMetz) 7 février 2018

(L'essentiel/AFP)