Metz s’impose et creuse l’écart en tête de Ligue 2

Sans imagination pendant 45 minutes, le FC Metz a fini par obtenir un précieux succès, ce mardi soir, face à la lanterne rouge. La pire défense du championnat a en effet longtemps paisiblement résisté à un leader encore une fois en grande difficulté dans l'animation offensive.

Le gardien du Red Star était même encore froid à la 35e minute de jeu, au point qu'il devait s’y prendre à deux fois pour capter une tentative sans danger de Boulaya. Tandis que Delaine frappait lui… vingt bons mètres à côté du but.

En fin de première période, tout aussi agacé par le match que les 8 500 spectateurs, l’entraineur grenat Frédéric Antonetti se chauffait lui un peu avec des supporters messins de la tribune Sud.

La pause allait faire du bien à tout le monde. Et tout rentrait dans l’ordre quelques minutes après la reprise. Sur un centre de l’intenable Delaine, Diallo expédiait une tête au fond des filets (1-0, 54e). Première occasion et premier but: le leader était très bien payé.

Le match était lancé. Dans la foulée, Delaine était tout près de doubler la mise. C’est finalement l’autre arrière latéral qui amenait le but du break. Sur une percée de Balliu, encore préféré au Luxembourgeois Laurent Jans, le FC Metz obtenait le pénalty qui permettait à Diallo de doubler la mise (2-0, 77e).

Grâce aux 13e et 14e buts du meilleur artificier de L2, le club lorrain prend quatre longueurs d’avance sur Brest (2e) et sept sur Lens (3e). De quoi voir venir. Seule mauvaise nouvelle de la journée, le diagnostic de la blessure du défenseur Matthieu Udol: une nouvelle rupture des ligaments croisés du genou, la troisième à seulement 22 ans...

Antonetti: "Le projet de jeu du Red Star était très défensif. On aurait du jouer plus direct parfois. On avait la possession du ballon et l'adversaire se fatigue plus. On a fait 695 passes, ça use l'adversaire.