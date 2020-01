Un international tunisien rejoint le FC Metz

Après le milieu de terrain Vincent Pajot, qui s'est engagé lundi avec les Grenats sous la forme d'un prêt avec option d'achat, c'est au tour du défenseur central Dylan Bronn de rejoindre les bords de la Moselle. L'international tunisien (20 sélections) a signé un contrat de cinq ans, jusqu'en juin 2024.

Né à Cannes, le défenseur a fait ses gammes à l’AS Cannes avant de signer aux Chamois Niortais en Ligue 2 (2016/2017). Il a ensuite rejoint le championnat belge, au sein de la formation de La Gantoise au cours de l’été 2017. En Belgique, il a disputé 77 matches de Jupiler Pro League avec les Buffalos.

Ses bonnes performances lui ont valu d'être repéré par Henryk Kasperczak, ancien entraîneur messin vainqueur notamment de la Coupe de France 1984, devenu sélectionneur de la Tunisie en mars 2017. Dylan Bronn a disputé la Coupe du monde 2018 avec les Aigles de Carthage et a notamment inscrit un but face à la Belgique en phase de poule. Il a aussi participé à la belle aventure de la Tunisie, éliminée en demi-finale après prolongation face au Sénégal, lors de la CAN 2019.

Le #FCMetz tient son deuxième renfort du mercato hivernal ! Le défenseur central et international tunisien Dylan Bronn arrive en provenance de @KAAGent et s'est engagé pour cinq saisons — FC Metz ☨ (@FCMetz) January 3, 2020

(pp/L'essentiel)