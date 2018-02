L'OM corrige Metz dans un match spectaculaire

Marseille a rempli avec panache son contrat contre Metz (6-3), vendredi soir en ouverture de la 24e journée de L1, notamment grâce au triplé de Florian Thauvin. Morgan Sanson avait déjà ouvert le score dès la 6e minute, avant le show de Thauvin, l'homme en forme côté marseillais. Il doublait la mise dès la 9e minute, en reprenant de volée un centre de Sanson (2-0).

Les résultats



Vendredi

Marseille - Metz: 6-3



Samedi

Lille - PSG (17h)

Amiens - Saint-Etienne (20h)

Strasbourg - Bordeaux

Montpellier - Angers

Nice - Toulouse



Dimanche

Rennes - Guingamp (15h)

Caen - Nantes (17h)

Monaco - Lyon (21h)

Sur son second but personnel, Thauvin contrait Fallou Diagne qui tentait de dégager un but déjà presque marqué par Valère Germain (3-0, 45e), avant de reprendre victorieusement un délicieux caviar de Dimitri Payet (5-0, 56e). Entre-temps, florian Thauvin avait également servi le but du 4-0 à Valère Germain (49e). Payet, lui, a signé une deuxième passe décisive, pour Mitroglou qui a marqué le 6e et dernier but des siens à la 75e après être entré en jeu.

Metz a raté son entame

Metz, bien redressé par Frédéric Hantz, a trop raté son début de match pour espérer mieux vendredi soir. Mais le maintien se jouera ailleurs pour la lanterne rouge. Le jeune Florent Mollet a mis un peu de pommade en marquant un doublé pour les Grenats (74e, 85e). Ibrahima Niane de la tête (90e) a encore réduit le score. Les Lorrains auront finalement subi un 8-3 en deux rencontres contre l'OM cette saison en Ligue 1.

L'OM prend de son côté trois points d'avance sur Lyon et quatre sur Monaco, également candidats à la deuxième place et qui s'affrontent à Louis II dimanche soir.

(NC/L'essentiel/AFP)