Metz lance son sprint final contre Caen

Cinq matches pour un exploit historique. Metz aborde samedi, dans un stade Saint-Symphorien bouillant et bien garni, un sprint final bien plus enthousiasmant que prévu.

Ligue 1, 34e journée



Vendredi

Nantes - Rennes (19h30)

Dijon - Lyon (21h)



Samedi

Marseille - Lille (17h)

Guingamp - Monaco (20h)

Toulouse - Angers

Amiens - Strasbourg

Metz - Caen



Dimanche

Nice - Montpellier (15h)

Saint-Étienne - Troyes (17h)

Bordeaux - PSG (21h)

La victoire surprise à Rennes (1-2) a ressuscité les espoirs de maintien d'un club qui semblait avoir complètement lâché une semaine plus tôt face à Lyon (0-5). «Malgré les désillusions, on prouve qu'on y croit toujours», a confirmé Matthieu Dossevi. «Si l'espoir reste mince», selon un Frédéric Hantz toujours très prudent, il est renforcé par un calendrier beaucoup plus favorable pour le FC Metz que pour ses concurrents directs.

Le duo Dossevi-Roux à l'œuvre

Après Caen, les Grenats joueront Lille, Angers, Amiens et Bordeaux. «Et c'est toujours mieux d'affronter des adversaires qui jouent le maintien que des PSG ou Marseille», pointe Renaud Cohade. Le capitaine estime aussi que «si on bat Caen, on jouera un match à six points à Lille». Un scénario qui pourrait offrir aux Mosellans la chance de s'extirper enfin de la dernière place...

Les forces en présence sont un autre motif d'espoir. Aucun cadre ne manque pour le moment à l'appel et le groupe espère surfer sur la forme étincelante du duo Dossevi-Roux. «On espère qu'ils vont continuer et nous aider à nous en sortir», conclut Cohade.

Renaud Cohade, capitaine du club Grenat, veut encore croire à un exploit.

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)