Metz prêt pour un exploit à Monaco, avec Boulaya

Même les plus pessimistes commencent à reprendre espoir. Petit à petit, le FC Metz grappille des points pour revenir dans la course au maintien. Et après leur probante victoire face à Saint-Étienne (3-0) mercredi, les Grenats ne sont plus qu'à six points de la place de barragiste.

Ligue 1, 22e journée



Vendredi

Caen - Marseille 0-2



Samedi

Nantes - Bordeaux

Amiens - Guingamp

Montpellier - Toulouse

Rennes - Angers

Strasbourg - Dijon

Troyes - Lille



Dimanche

Nice - Saint-Étienne

Monaco - Metz

Lyon - Paris SG

Mais la série de cinq matches sans défaite sera mise à rude épreuve lors des prochaines rencontres, qui verront les Mosellans défier successivement l'AS Monaco dimanche, puis Nice et Marseille. «On sait qu'il y aura encore des moments difficiles», a prévenu Frédéric Hantz mercredi soir. Pour déjouer les plans du champion en titre, le technicien pourrait notamment revenir à une défense à cinq.

Frédéric Hantz n'a pas hésité à convoquer le néo-Messin Farid Boulaya dans son groupe. L'ex-joueur de Gérone (Liga) ne devrait pas débuter la partie mais l'entraîneur lorrain semble apprécier sa justesse technique.

️F. Hantz avant #ASMFCM : "J'attends de Farid Boulaya qu'il nous apporte plus de maîtrise technique, de la précision dans les zones de finition. C'est un joueur de grand talent mais il a peu joué depuis un an et demi donc il faudra l'amener à la compétition petit à petit." — FC Metz ☨ (@FCMetz) 20 janvier 2018

Voici les 18 joueurs convoqués par Frédéric #Hantz pour effectuer le déplacement à Monaco Plus d'infos ➡️ https://t.co/Uxt6I1wMVM pic.twitter.com/jbVBDgWQM5 — FC Metz ☨ (@FCMetz) 20 janvier 2018

