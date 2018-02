Benoît Assou-​​Ekotto répond à Julien Cazarre

Julien Cazarre, chroniqueur de l'émission hebdomadaire J+1 sur «Canal+», se moque souvent de Benoît Assou-Ekotto, le défenseur du FC Metz. Il le dépeint comme un amateur et un vendeur de drogue. Benoît Assou-Ekotto lui a répondu ce lundi dans une lettre publiée dans les colonnes du Républicain Lorrain.

«Mon cher Juju, c'est avec beaucoup d'émotions que je t'écris cette lettre et je peux te dire que c'est sans forcer que les mots me viennent...», commence l'international Camerounais. «Comme tu le sais, les choses sont souvent différentes de l'intérieur et j'ai longtemps hésité à te refaire le portrait... Parce que lorsque ta mère te demande s'il est vrai que tu vends de la drogue à 33 ans ça fait mal !!! Mais comme dit le dicton, "L'amour maltraite souvent ceux qu'il a le plus favorisés". De ce fait, c'est avec les bras ouverts que j'accueille ton humour chaque week-end. Tu as réussi à me faire aimer la Ligue 1, mais j'ai quand même dû suspendre l'abonnement de ma mère à "Canal+"», explique le Messin avec humour.

Benoît Assou-Ekoto conclut en proposant à l'humoriste de «s'en fumer un après un bon match de Promotion d'honneur à Saint-Nicolas-les-Arras».

Benoit Assou-Ekotto moqué par Julien Cazarre au début de la vidéo et à 8'30





(L'essentiel)