Le FC Metz s'impose et valide sa montée en L1!

Le FC Metz a battu le Red Star vendredi soir à Beauvais, pour la 35e journée de Ligue 2. Habib Diallo sur pénalty (21e) et Opa Nguette en toute fin de match (90e), ont permis aux Grenats de faire la différence alors que le Red Star, lanterne rouge, était revenu au score juste avant la pause grâce à Camara (45e).

Un court succès qui permet aux Mosellans, leaders de Ligue 2, de valider mathématiquement et officiellement leur montée en Ligue 1 à trois journées de la fin. Metz ne peut plus être rejoint par le 3e, Troyes (64 pts), qui s'est lui aussi imposé à Orléans (0-1). Metz évoluera donc au sein de l'élite la saison prochaine, un an après l'avoir quittée.

Cette saison, l'équipe a enregistré 22 victoires en 35 matches et occupe la tête du classement de L2 depuis la 2e journée. «C'est un soulagement et l'aboutissement d'une belle saison pour un groupe qui a beaucoup travaillé (...) Ce fut dur, ce fut long, mais on a la satisfaction du devoir accompli», glissait Vincent Hognon, l'entraîneur-adjoint, après la rencontre, ayant une pensée pour Frédéric Antonetti, coach principal mais qui est retourné en Corse depuis décembre au chevet de sa femme.

(nc/L'essentiel)