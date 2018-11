Le FC Metz s'impose et creuse l'écart en tête

Les affluences font grise mine en Ligue 2. Et ce ne sont pas ces matchs du lundi soir qui vont améliorer la chose. Ils n’étaient ainsi que 8 000, lundi soir, à Saint-Symphorien, le stade du leader et accessoirement l’une des locomotives censées booster l’image de ce championnat avec le stade Bollaert de Lens.

Morose en tribunes, le spectacle n’a pas non plus été grandiose sur le terrain. Le FC Metz aura néanmoins eu le mérite de faire le boulot face au 14e du classement. Avec un onze classique (et donc avec le Luxembourgeois Laurent Jans sur le banc), les Grenats ont retrouvé une certaine solidité défensive et une maîtrise du match, notamment en première période.

Trois points d'avance

Le club lorrain a eu les meilleures occasions, dont deux ratés de Diallo (3e et 41e). Mais le meilleur buteur mosellan n’a pas tremblé au moment de tirer un penalty obtenu par Sunzu (1-0, 22e). Une sanction peut-être un peu sévère pour les Corses mais un avantage logique pour les locaux.

Le Gazélec a, lui, peiné à se montrer dangereux. Mais par deux fois, Oukidja devait s’interposer sur des tentatives de Roye (29e) et Armand (54e). Deux frayeurs qui poussaient les leaders à la prudence. La gestion de la fin de match était parfaite et le FC Metz assurait l’essentiel. Ce succès permet aux Grenats de prendre trois longueurs d'avance sur leur dauphin Brest, mais surtout six sur Lorient (3e) et sept sur Lens (4e), deux autres sérieux prétendants à la montée en Ligue 1.

Antonetti: "On retiendra la victoire et aussi le fait qu'il faut s'améliorer dans certains secteurs. Je nous ai trouvé émoussés physiquement". @FCMetz @lessentiel — Di Filippo (@PDiFilippo12) 26 novembre 2018

