Lyon se reprend, le FC Metz y est presque

Vendredi 19 avril

Le FC Metz pourrait valider son ticket vers la Ligue 1 dès mardi soir et la réception de Grenoble à Saint-Symphorien. Vendredi, les Grenats ont fait un nouveau pas vers l'élite en l'emportant 0-2 à Ajaccio, grâce à des réalisation de Boye (54e) et Niane (76e). Invaincu depuis 12 matchs, le club lorrain possède toujours six points d'avance sur Brest et 13 sur Troyes, pour le moment en position de barragiste, alors qu'il reste cinq matchs à disputer.

+ 3 pts ✅

Rendez-vous à la maison mardi pour pic.twitter.com/qlbYjD8MWn — Ibrahima Niane (@Ibra_Niane7) 19 avril 2019

L'Olympique lyonnais a renoué avec la victoire en l'emportant 2-1 face à Angers, grâce à Depay (14e) et Terrier (39e), Tousard réduisant le score à la 89e en marquant contre son camp. Un succès qui permet à Lyon de conserver sa troisième place et de prendre provisoirement six points d'avance dans la lutte pour la Ligue des Champions avec le voisin Stéphanois. Dans l'autre rencontre de vendredi, Dijon a conforté sa place de barragiste en s'imposant 3-2 sur Rennes.

Au-delà de la désormais très très probable montée messine en Ligue 1, la soirée de Ligue 2 de vendredi a été marquée par un match complètement fou entre Valenciennes et Béziers. Alors que les Nordistes menaient 5-3 à une dizaine de minutes de la fin, les Biterrois, à la lutte pour le maintien, ont réalisé un retournement de situation plutôt incroyable pour s'imposer... 5-6!

[️RESUME] ⚽️ @DominosLigue2

Béziers remporte le match de l'année !!

Victoire 5-6 sur la pelouse de Valenciennes

Le match le plus prolifique depuis... 1993-94 !

▶️ https://t.co/sk4qH24fB9#VAFCASB #beINLIGUE2 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 19 avril 2019

Valladolid est provisoirement sorti de la zone rouge en championnat d'Espagne en ramenant le point du nul 2-2 d'Alavés, 8e. Valladolid remonte de la 18e à la 17e position. Alavés menait pourtant 2-0 grâce à Guidetti (4e) et Jony (24e) mais Fernandez Moreno (38e) et Unal (76e, s.p.) ont arraché le nul.

(L'essentiel)