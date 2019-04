Metz met un pied en L1, Lyon au bord de la crise

Vendredi 12 avril

Le FC Metz s'est quasiment assuré de monter en Ligue 1 la saison prochaine après sa victoire vendredi à domicile sur Châteauroux, pour la 32e journée de L2. Le succès s'est dessiné dès la première période, avec un doublé de l'international sénégalais Habib Diallo, qui a ouvert la marque sur penalty (30e, 1-0), avant de faire le break dix minutes plus tard sur un service d'Opa Nguette (40e, 2-0).

#FCMLBC Auteur d'un doublé face à @LaBerrichonne, @habibdiallo575 compte désormais 22 réalisations. Il est le co-meilleur buteur du championnat de @DominosLigue2 pic.twitter.com/1YSOMZUbw0 — FC Metz ☨ (@FCMetz) 12 avril 2019

Le choc entre Anderlecht et le Standard à Liège a été définitivement arrêté, après 32 minutes de jeu, vendredi en Belgique quand des supporters du club bruxellois ont jeté des fumigènes et d'autres objets sur le terrain alors que leur équipe était menée 2-0. Des buts de Razvan Marin (22) et Paul-José Mpoku sur penalty (30) avaient placé le Standard dans des conditions idéales pour remporter ce match de la 4e journée de la phase finale du championnat de première division belge quand les incidents se sont produits.

Pendant ce temps-là, le match entre le Standard de Liège et Anderlecht est définitivement arrêté pour jet de fumigènes sur la pelouse ( @spormanicom) pic.twitter.com/unHl0rS77B — PFC (@PassionFootClub) 12 avril 2019

Lyon, battu 2-1 à Nantes lors de la 32e journée de Ligue 1 vendredi soir, a concédé une troisième défaite de suite et n'avance plus dans le sprint final vers la Ligue des champions. L'ouverture du score est venue d'une erreur d'alignement en défense, qui a permis à Kalifa Coulibaly d'aller tromper Anthony Lopes un peu hésitant dans sa sortie (1-0, 11e). Et le coup franc dans la lucarne d'Anthony Limbombe, sa seule action d'éclat du match, qui a offert les trois points précieux à Nantes (2-1, 83e) ne doit rien à personne.

(L'essentiel/afp)