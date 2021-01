Thiago Silva risque une sanction pour un joli geste

Chassez le naturel, il revient au galop. Le football, dans sa globalité, a beau être bouleversé par la pandémie depuis bientôt un an, certains gestes du «monde d’avant» continuent d’être reproduits par inadvertance. Or, certains pays sont plus à cheval que d’autres. C’est le cas, notamment, du Royaume-Uni, durement touché par le virus et l’apparition d’une nouvelle souche.

Dans ce contexte, la Premier League poursuit son activité, malgré la multiplication des cas au sein des clubs et le report de plusieurs matches. Et pour échapper à une suspension de la saison (ou la repousser au maximum), ses organisateurs ont musclé le protocole sanitaire. Les joueurs doivent notamment se montrer mesurés lors des célébrations et poignées de main et les échanges de maillot sont réprimés.

Une règle que Thiago Silva a eu le malheur d’enfreindre ce samedi, après la rencontre face à Fulham. Le défenseur de Chelsea a offert sa tunique à un ouvrier chargé de la réfection du stade. Ce noble geste pourrait lui valoir une sanction de la part des instances de la Premier League, soucieuses de l’image renvoyée par leur championnat dans ce climat anxiogène.

Thiago Silva threw his shirt to a construction worker after Chelsea’s win at Fulham ???? pic.twitter.com/7vl2aOjrmZ — B/R Football (@brfootball) January 16, 2021

Le 22 novembre, à l’occasion de sa venue à Craven Cottage avec Everton, Richarlison avait lui aussi transmis son maillot à un ouvrier mais il n’avait pas été sanctionné à l’époque. La situation sanitaire était alors moins grave en Angleterre et le pays ne vivait pas dans la même psychose qu’actuellement.

La classe de Richarlison qui a préféré ne pas échanger son maillot à la fin du match mais plutôt l’offrir à un ouvrier qui travaillait au stade ce dimanche. pic.twitter.com/hX434wWjCh — Actu Foot (@ActuFoot_) November 22, 2020

