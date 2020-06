Le FC Barcelone a repris la tête du championnat

Mardi 23 juin

Ivan Rakitic en cache-misère: un but du milieu croate a offert la victoire (1-0) au FC Barcelone, auteur d'une prestation médiocre, mardi soir contre l'Athletic Bilbao, qui permet toutefois aux Blaugranas de repasser en tête devant le Real Madrid. Rakitic a permis au Barça d'éviter la noyade mardi au Camp Nou... Mais cela n'a pas suffi à dissimuler le mauvais match des Barcelonais. Malgré ce timide but salvateur, les fans blaugranas s'inquiètent: le Barça a-t-il déjà perdu sa bataille psychologique contre le Real? Après le nul concédé chez le Séville FC vendredi (0-0), les Catalans, impuissants mardi, ont permis aux Madrilènes de faire le plein de confiance pour le sprint final que représente cette course au titre.

Les Spurs de José Mourinho sont revenus à six points de la 4e place de Chelsea et du ticket de C1 qui y est rattaché avec un succès un peu laborieux mais tout de même totalement mérité contre West Ham. La «célébration» du deuxième but par Harry Kane, qui est resté à plat ventre à chercher son souffle, après un sprint de 50 mètres pour battre Lukasz Fabianski (2-0, 82), montre mieux que tout commentaire à quel point le niveau physique de la Premier League est limité depuis sa reprise.

Une semaine après avoir gagné la Coupe d'Italie, Naples a enchaîné mardi en remportant son premier match de Serie A depuis la reprise, avec une importante victoire (2-0) sur le terrain du Hellas Vérone lors de la 27e journée. Les hommes de Gennaro Gattuso sont en forme et ils sont solides. Après avoir éliminé l'Inter Milan en demi-finale de Coupe puis remporté le trophée en battant la Juventus aux tirs au but, ils ont donc maîtrisé Vérone. Avec cette victoire, Naples reste 6e et revient à trois longueurs de l'AS Rome (5e), qui ne jouera que mercredi contre la Sampdoria Gênes. Le Hellas se retrouve de son côté 8e.

L'Atlético Madrid a confirmé son retour en forme en allant chercher son troisième succès de rang depuis la reprise du championnat chez Levante (1-0), grâce à un superbe mouvement du jeune milieu de terrain Marcos Llorente (25 ans). Llorente (27 matches, 4 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison) a chaussé les crampons de Dennis Bergkamp le temps d'une action: le milieu a distillé une merveille de contrôle orienté à l'entrée de la surface qui rappelle le fameux but de l'ex-international néerlandais d'Arsenal contre Newcastle en 2002.

(L'essentiel)