M'Gladbach bat le Bayern et reste seul en tête

Samedi 7 décembre

Tonique en première période, héroïque en seconde, Manchester United est allé gagner à City (2-1) dans un derby fiévreux qui sonne pratiquement le glas des espoirs de sacre pour les tenants du titre, samedi, lors de la 16e journée de Premier League. Les Red Devils ont attaqué le match tambour battant. Marcus Rashford a ouvert le score sur un pénalty (0-1, 23e) avant que Martial ne double la mise d'une frappe dans un trou de souris (29e). United a défendu tant qu'il a pu, mais n'est pas arrivé à empêcher Otamendi, qui avait remplacé John Stones, blessé, à l'heure de jeu, de réduire le score de la tête sur corner à 5 minutes de la fin du temps réglementaire (2-1, 85e).

Relégués maintenant à 14 points de Liverpool, on ne voit vraiment pas comment les hommes de Pep Guardiola pourraient encore refaire leur retard.

Mönchengladbach, leader surprise de la Bundesliga, a terrassé le Bayern Munich dans le temps additionnel (2-1) samedi pour rester seul leader du championnat d'Allemagne de football après 14 journées. Le Bayern de Hans-Dieter Flick concède sa deuxième défaite consécutive après sa chute à domicile la semaine dernière contre Leverkusen (2-1). M'Gladbach est en tête avec 31 points, soit une longueur d'avance sur Leipzig, vainqueur samedi de Hoffenheim (3-1), cinq sur Dortmund, qui a largement dominé Düsseldorf 5-0, et désormais sept sur Munich, le champion en titre.

Dominé à la pause, le Paris SG a renversé Montpellier 3 à 1, profitant de l'exclusion de Pedro Mendes (72e) pour inscrire trois buts en sept minutes par Neymar sur coup franc (74e), Kylian Mbappé (76e) et Mauro Icardi (81e) en Ligue 1. Le leader du championnat de France, qui compte samedi huit points d'avance sur son dauphin Marseille, s'est remis d'une entame catastrophique, entre les sorties sur blessure de Presnel Kimpembe puis Idrissa Gueye et le but contre son camp de Leandro Paredes (41e) en première période.

En difficultés depuis le début du championnat, Everton s'est offert une bouffée d'air frais en dominant Chelsea 3-1, grâce à un but de Richarlison (5e) et un doublé de Calvert-Lewin (49e, 84e). Kovacic avait entretemps réduit le score (52e). Ces trois points permettent à Everton de passer de la 18e place, une position de relégable, à la 14e. Chelsea reste 4e.

En revanche, la série de matches consécutifs sans défaite en championnat continue de gonfler pour les Reds de Liverpool. Après le 5-2 contre Everton, mercredi, les remplaçants habituels en ont profité pour se montrer avec l'ouverture du score par Alex Oxlade-Chamberlain (35e) et un deuxième but juste avant la pause par Naby Keita, sur une talonnade de Salah (44e). L'Égyptien y est allé aussi de sa réalisation au début du second acte (3-0, 54e) pour assurer une fin de rencontre tranquille avant le match-couperet à Salzbourg mardi en Ligue des Champions.

Barça-Real, c'est le 18 décembre. Mais en attendant, les hommes de Zinédine Zidane se faisaient les dents ce samedi sur l'autre club de Barcelone, l'Espanyol, actuel avant-dernier du championnat d'Espagne. Et c'est le Real qui l'a emporté, 2-0. Varane a ouvert la marque à la 37e. Malgré une domination madrilène constante, il a fallu attendre la fin de match pour que Benzema n'enfonce le clou, à la 79e. Le club de Madrid a fini la rencontre à 10, Ferland Mendy s'étant fait expulser. Il reprend toutefois la tête de la Liga, avec 3 points d'avance sur le FC Barcelone, qui accueille Majorque dans la soirée.

Vendredi 6 décembre

La Juventus pourrait reprendre les commandes de la Série A en cas de victoire ce samedi contre la Lazio. Leader depuis dimanche dernier, l'Inter a en effet concédé le nul 0-0 à Milan contre la Roma, qui se glisse en 4e position à un point de la Lazio grâce à ce succès.

Lyon s'est facilement imposé 0-4 sur la pelouse de Nîmes. La lanterne rouge a rapidement été réduite à 10, Valls se faisant expulser dès la 5e minute, puis à 9, avec le rouge pour Paquiez à la 40e. Dans ce contexte, Lyon n'a pas forcé, l'emportant grâce à un doublé de Depay (16e, s.p., 64e) et des buts d'Aouar (71e) et Andersen (79e).

De son côté, Lille a dominé Brest 1-0, but d'Osimhen (16e) et grimpe provisoirement sur le podium.

Scène surréaliste à Nîmes où les supporters viennent s’en prendre à Aulas après le 2ème rouge #NOOL pic.twitter.com/T9lFjTvXmk — Julien Castanheira (@JulienCst) December 6, 2019

Mené 0-2 sur sa pelouse par la Hertha Berlin, buts de Lukebakio (30e) et Grujic (63e), l'Eintracht Francfort est revenu à hauteur pour décrocher le nul 2-2 grâce à Hinteregger (66e) et Rode (86e).

Villarreal et l'Atlético Madrid ont fait match nul 0-0. L'Atlético peine en sixième position de la Liga.

(L'essentiel)