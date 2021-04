Le frère de Ryan Giggs prêt à lui pardonner

L’affaire avait fait grand bruit en 2011. Le scandale était d’ailleurs venu de la bouche même de Natasha Giggs, alors âgée de 28 ans. Elle avait avoué avoir eu une relation qui a duré huit ans avec son beau-frère Ryan Giggs. Cette révélation avait définitivement fait tomber de son piédestal la star de Manchester United.

La femme du frère cadet des Giggs, Rhodri, a lâché cette bombe après avoir appris que son amant l’avait «trompée» avec Imogen Thomas, star de téléréalité anglaise. À l’époque elle s’était dite «bouleversée» par la situation et «vaccinée» des joueurs de foot.

Ryan Giggs était lui-même marié avec Stacey, sa compagne de longue date, depuis 2007. Ils étaient parents de deux enfants.

Rhodri Giggs reparle de l’affaire

Rhodri Giggs (44 ans), qui a lui aussi été joueur de football professionnel, s’est exprimé dans le podcast «Anything Goes». Il a dit qu’il était prêt à enterrer la hache de guerre, à condition que la star de Manchester United, aujourd’hui âgé de 47 ans et sélectionneur du pays de Galles, s’excuse pour cette liaison. «Il ne s’est jamais vraiment excusé. Pas vraiment. Mais c’est passé maintenant. Nous devons aller de l’avant et je suis prêt à lui pardonner». Les deux hommes ne se sont pas vus plus de deux fois en dix ans.

«Plus personne ne se souviendra de lui comme d'un sportif de classe mondiale»

Ce n’est pas pour autant que Rhodri Giggs ait une haute opinion de son frère: «Il est égoïste et solitaire. Il a ruiné son image et donc son héritage à cause de son infidélité. Il a eu la meilleure carrière du monde, mais plus personne ne se souviendra de lui comme d’un sportif de classe mondiale».

Et de conclure par de nouvelles amabilités: «C’est juste une personne très, très égoïste. Il doit être un homme seul. Les gens comme lui ont toujours eu besoin d’avoir du monde autour d’eux, pour les dorloter. Ce genre de choses n’a jamais été pour moi. Il s’est donné une mauvaise image, pas moi, en faisant ce qu’il a fait».

