Le Luxembourg subit une cruelle défaite

Classement du groupe B



1. Ukraine, 4 points (+1)

2. Luxembourg, 3 pts (0)

3. Portugal, 2 pts (0)

4. Serbie, 1 pt (0)

5. Lituanie, 0 pt (-1)

L’équipe nationale était première de son groupe et jouait ce lundi un adversaire plutôt prestigieux. Mais rien n’y fait, les supporters luxembourgeois ne semblent pas encore totalement séduits. Le stade Josy-Barthel n’était qu’à moitié plein (4 700 spectateurs) pour cette deuxième journée des éliminatoires de l’Euro 2020. Mais le spectacle offert devrait finir de convaincre les plus sceptiques.

Car décidément, on ne s’ennuie pas avec le Luxembourg de Luc Holtz. Créative et joueuse à l’image d’un Gerson Rodrigues fantastique, sa troupe a répondu physiquement et techniquement à l’Ukraine. Au nombre d’occasions aussi, les Lions rouges ont fait jeu égal. Après un un double arrêt miracle du gardien ukrainien Andriy Pyatov face à Kevin Malget et Maxime Chanot, Dave Turpel parvenait même à ouvrir le score (1-0, 34e). Le Luxembourg comptait alors six points en tête du groupe B, soit cinq de plus quel Portugal, qui était alors mené 0-1… De quoi rêver plus grand.

Gerson Rodrigues méritait mieux

Viktor Tsygankov calmait tout ça (1-1, 40e). Et rassurait un peu un Andrey Chevtchenko, très agité sur son banc. Son équipe poussait mais le sélectionneur ukrainien allait encore avoir de grosses frayeur: une demi-volée de Vincent Thill frôlait la lucarne (50e), une tête de Gerson Rodrigues filait au-dessus (76e) et des contres fulgurants auraient mérité beaucoup mieux en fin de partie.

Gerson Rodrigues aussi. Virevoltant de bout en bout, l’attaquant luxembourgeois offrait finalement dans les arrêts de jeu la victoire… à l’Ukraine en détournant de la tête dans son but un coup-franc de Ruslan Malinovskyi. Cruel après ce qui était peut-être l’un des meilleurs matchs du Luxembourg chez lui ces dernières années.

The feeling of scoring



???????? Luxembourg's Dave Turpel ????????#EURO2020 pic.twitter.com/qe614ZYAeZ — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) 25 mars 2019

Le onze du #Luxembourg ce soir face à l’Ukraine pour une premier place de groupe à conserver! #UEFAEuro2020Qualification @lessentiel pic.twitter.com/cxUsR5u2RC — Di Filippo (@PDiFilippo12) 25 mars 2019

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)