Liverpool a recruté le Japonais Minamino

L'international japonais Takumi Minamino rejoint les champions d'Europe de Liverpool en provenance de Salzbourg, ont annoncé jeudi les deux clubs. «Le Liverpool Football Club confirme être parvenu à un accord avec le Red Bull Salzbourg pour le transfert de Takumi Minamino», écrit le club anglais sur son site Internet.

Selon la presse, le club a déboursé 7,25 millions de livres (8,54 millions d'euros) et recrute l'attaquant de 24 ans pour quatre ans et demi. Minamino a marqué 64 buts en 199 matches pour le club autrichien, dont un contre Liverpool en octobre, lors de la victoire 4-3 de Salzbourg à Anfield en phase de groupes de Ligue des champions. International japonais depuis 2015, il a marqué 11 fois en 22 rencontres en sélection.

«Je pensais que si ma carrière de footballeur avançait bien, un jour je pourrais jouer en Premier League. Mais je n'aurais jamais cru que je pourrais jouer dans cette équipe», déclare la recrue, sur le site Internet de Liverpool. Il aura une première occasion de jouer sous ses nouvelles couleurs, le 5 janvier en Coupe d'Angleterre, contre Everton.

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino



リヴァプールフットボールクラブは南野拓実選手の移籍についてレッドブル・ザルツブルクと合意に達したことを発表する pic.twitter.com/2yH2N0v3Y1