L'Allemagne quitte le terrain après un incident raciste

«Le match s’est terminé 5 minutes avant la fin sur le score de 1-1. Les joueurs allemands ont quitté le terrain après que Jordan Torunarigha a été victime de propos racistes», a tweeté la Fédération allemande (DFB). «Quand un de nos joueurs est victime de racisme, jouer n’est pas une option», a affirmé l’entraîneur de l’équipe allemande, Stefan Kuntz.

La fédération hondurienne a, de son côté, allégué sur Twitter un «malentendu sur le terrain» lors de la rencontre, la dernière de la Mannschaft avant son entrée en lice dans le tournoi olympique. Les Allemands, médaillés d’argent en 2016, débutent le 22 juillet contre le Brésil, champion en titre.

Torunarigha avait déjà dénoncé, en février 2020, des cris de singe proférés en tribunes par des supporters de Schalke 04 lors d’un match de Coupe d’Allemagne avec son club, le Hertha Berlin. Sa réaction sur le terrain lui avait à l’époque valu d’être exclu, attisant la polémique récurrente sur le racisme dans les stades.

