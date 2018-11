«Une fameuse raclette»... La Belgique digère mal

«La grande désillusion»… La Capitale, édition bruxelloise, en avait gros, après le lourd revers de son équipe nationale à Lucerne. «En ne faisant assurément pas honneur à leur statut de médaillés de bronze russe et de n°1 mondial, les hommes de Martinez ont subi leur plus cuisant revers, depuis près de dix ans. Les cinq buts encaissés par Courtois resteront longtemps sur l'estomac des fans noir-jaune-rouge», est-il notamment écrit.

La Libre Belgique n'y va pas non plus par quatre chemins et qualifie d'«impardonnable», sur sa une, la défaite des protégés de Robert Martinez, avant de titrer en pages intérieures sur «la prestation indigne du rang des Diables». Un commentaire sévère du journaliste de ce quotidien trouve que cette rencontre des Belges sur la pelouse de Suisse centrale était tout simplement «Inadmissible».

«Impardonnable»

«On a franchement du mal à y croire. On se voyait déjà au Final Four de Nations League. C'est bien là le problème: les Diables aussi s'y sont vus. Ils ont commis une erreur fatale: celle de croire que c'était arrivé et qu'ils pouvaient se relâcher. Ce n'est pas la première fois qu'on voit cela dans un match de football. L'erreur n'en reste pas moins inadmissible. Impardonnable, même», s'est enflammé le journaliste. Avant d'ajouter notamment que «forcément, les critiques vont faire leur retour dans les prochaines heures et les prochains jours. Elles vont viser les joueurs et leur mentalité. À raison. Elles vont aussi cibler Roberto Martinez, notamment pour son manque de réactivité. À raison».

Les notes attribuées à ses joueurs reflètent bien l'humeur de la presse belge au soir de ce camouflet. Sur le site 7sur7.be, seul Thorgan Hazard, auteur d'un doublé, obtient la note de 5 sur 10. Les principaux joueurs ciblés sont Kompany, qui a écopé d'un 3, et surtout Boyata et Chadli, sanctionnés d'un cinglant 2. Le défenseur central du Celtic Glasgow a été «une catastrophe. À l'image de toutes ses relances dans les tribunes», est-il par exemple écrit.

Perdre de l'argent en Suisse

Sur DH.be, lundi matin, les journalistes reviennent pour leur part sur le manque à gagner découlant de la «déroute suisse». «En remportant son groupe 2, la Belgique aurait donc reçu 3 millions d'euros (1,5 pour sa première place, 1,5 au minimum pour son classement dans le Final Four). Et en cas de victoire finale en juin, le parcours des Diables aurait pu rapporter jusqu'à 6 millions de plus, au total. Un coup dur quand on sait que la Fédération touchait ce pactole du bout des doigts à 0-2 avant de le voir s'envoler au fil des buts suisses. N'est-ce pas d'ailleurs un comble de perdre une telle somme en Suisse?».

La palme de l'originalité revient au site de la RTBF, dont l'envoyé spécial en Suisse avait de la peine à digérer la prestation des siens. «On s'est pris une fameuse raclette», a-t-il titré avant de se repasser le film de la soirée: «Le fromage suisse est en ébullition et il va nous rester sur l'estomac. Car juste avant de rentrer au vestiaire, troisième but et voilà le caquelon qui nous explose à la figure. Notre mi-temps fout le camp comme un bout de pain qui s'échappe de la pique à fondue pour se noyer inexorablement au fond de la marmite».

En France, L’Équipe titre quant à elle sur un «Diabolique Seferovic». Le quotidien sportif français écrit notamment que «le Plat Pays n'avait jamais été aussi dominé depuis le 5 septembre 2009 (0-5 en Espagne)» et qu'il s'est agi de «la première grosse désillusion de l'ère Roberto Martinez dont l'équipe n'avait cédé qu'à deux reprises en trente-deux matches, la dernière en demi-finale de la Coupe du monde en Russie face à la France (0-1 le 10 juillet)».

