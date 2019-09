Bale sauve le Real Madrid, puis se fait exclure

Dimanche 1er septembre

Le Real Madrid peut remercier Gareth Bale, qui devait quitter le club cet été. Le Gallois a ainsi inscrit un doublé ce dimanche soir à Villarreal, permettant aux Merengues de ramener le point du match nul (2-2). Mais il a été expulsé en fin de partie. Après trois matches, le Real est 5e au classement.

Vainqueur à Nice (1-2) mercredi, Marseille a signé ce dimanche une deuxième victoire consécutive en battant Saint-Étienne, un but à zéro. L'unique but de la partie a été inscrit par Dario Benedetto. Au classement, les Olympiens sont 8e.

Arsenal a décroché le match nul face à Tottenham ce dimanche après-midi, deux buts partout. Menés pourtant deux buts à zéro à la 40e minutes, après des buts d'Eriksen et de Kane, les Gunners sont parvenus à revenir à hauteur des Spurs, grâce à Lacazette et Aubameyang. Arsenal est 5e et Tottenham 9e.

Aubameyang pour l’égalisation. Quelle passe de Guendouzi. COME ON.pic.twitter.com/EIOHY2BssB — Arsenal FR (@Arsenal_FRA) September 1, 2019

Le Derby de Rome n'a pas trouvé de vainqueur dimanche, la Lazio et la Roma se séparant sur un match nul 1-1 au bout d'une partie superbe où les frappeurs ont plus facilement visé les poteaux que les filets. Six fois ! Les montants ont tremblé six fois à l'Olimpico. Deux fois pour le malheur de l'AS Rome et quatre fois pour celui de la Lazio, qui pourra au moins s'appuyer sur cette statistique record pour se sentir victorieuse aux points. L'équipe de Simone Inzaghi a de toutes façons été la meilleure sur le terrain, assez nettement par périodes.

Mené 2-0, l'Atlético Madrid a renversé Eibar pour s'imposer 3-2 grâce à un but in extremis du Ghanéen Thomas Partey, dimanche, lors de la 3e journée du Championnat d'Espagne, poursuivant son sans-faute et prenant seul les commandes du classement. Avec ce troisième succès en trois matches, l'Atlético est la seule équipe à avoir réussi un carton plein cette saison en Liga.

Monaco a mené à deux reprises ce dimanche après-midi sur le terrain de Strasbourg, grâce à un doublé d'Islam Slimani. Mais les Alsaciens ont réussi à décrocher le nul en fin de partie, grâce à Kenny Lala et à Adrien Thomasson. Strasbourg n'est que 17e et Monaco, 19e, n'a toujours pas gagné un match cette saison.

Lille s'est incliné deux buts à zéro ce dimanche après-midi à Reims. À noter que le club présidé par le Luxembourgeois Gerard Lopez a joué à dix contre onze dès la 52e minute, suite à l'expulsion de Yazici. De son côté, Rennes qui était en tête de la Ligue 1 avant d'affronter Nice, s'est incliné à domicile contre les Azuréens, deux buts à un. Le club breton laisse le PSG en tête du classement grâce à une différence de buts supérieure à ses concurrents, après cette 4e journée de Ligue 1.

Samedi 31 août

La Juventus s'est imposée, samedi soir, sur le fil face à un Napoli à réaction et au terme d'un match absolument fou. Koulibaly a donné la victoire aux Bianconeri en marquant contre son camp dans le temps additionnel alors que les visiteurs étaient revenus à 3-3 après avoir compté trois buts de retard à l'heure de jeu. Danilo (16e), Higuain (19e) et Ronaldo (62e) avaient donné un avantage que l'on pensait définitif aux Turinois, mais Manolas (66e), Lozano (68e) puis Di Lorenzo (81e) ont permis à Naples de revenir dans le coup. Avant le coup du sort pour Koulibaly, 4-3.

Et voilà Munich repassé en mode rouleau-compresseur! Le Bayern a atomisé Mayence 6-1, samedi, pour la troisième journée de Bundesliga, et s'installe à la 2e place derrière Leipzig. À 1-1, le Bayern a dû attendre le temps additionnel de la première période pour prendre l'avantage, grâce à un nouveau coup franc d'anthologie de David Alaba (2-1, 45e+1). Avant de dérouler. Le Croate Perisic a notamment participé au festival, à la 54e, il n'avait plus marqué en Bundesliga depuis le 16 août 2015, à l'époque pour Wolfsburg, contre Francfort.

Surtout, les fans du champion du monde français Benjamin Pavard pourront ressortir la petite chanson inventée à sa gloire après la Coupe du monde en Russie, où Pavard rimait avec «frappe de bâtard». Il a lui aussi marqué son but samedi, d'une puissante volée dans la surface, et fait se lever de bonheur l'Allianz Arena.

Le Borussia Dortmund, leader après la deuxième journée, s'est incliné de son côté 3-1 sur la pelouse du promu Union Berlin, laissant Leipzig seul en tête de la Bundesliga devant le Bayern après trois journées.

Manchester City ouvre son compteur à domicile: le champion d'Angleterre en titre a remporté sa première victoire de la saison à l'Etihad Stadium samedi face à Brighton (4-0), et a repris provisoirement la tête du championnat d'Angleterre, avant le déplacement de Liverpool à Burnley. Sergio Agüero (2 buts, 1 passe décisive), Kevin de Bruyne (1 but, 2 passes décisives) et David Silva (2 passes décisives) ont soigné leurs statistiques. Avec 14 buts marqués en 4 matches, Manchester City reste la formation la plus prolifique des grands championnats européens.

Les Lyonnais, réduits à dix dès l'heure de jeu, ont concédé le nul à domicile contre Bordeaux 1-1 samedi et laissent provisoirement le PSG et Rennes se partager la tête du classement avant Rennes-Nice dimanche. Depay avait ouvret le score pour Lyon (32e), Briand a égalisé (67e). L'OL, 3e, risque de perdre sa place sur le podium en fonction des autres résultats de cette 4e journée de Ligue 1 samedi soir et dimanche. Thiago Mendes a été exclu à l'heure de jeu pour un deuxième carton jaune.

Toujours privé de Lionel Messi, le champion d'Espagne a trébuché face au promu Osasuna (2-2) samedi pour la 3e journée de Liga, ratant l'opportunité de monter sur le podium provisoire. Au stade El Sadar de Pampelune, un doublé de Roberto Torres d'une volée splendide (7e) puis sur un penalty provoqué par Gerard Piqué (81e) a permis à Osasuna d'arracher le nul, alors que le Barça avait pris l'avantage grâce à la rentrée tonitruante du jeune Ansu Fati (16 ans), auteur de son premier but blaugrana (51e), puis une frappe placée du Brésilien Arthur (64e).

[⚽️ VIDÉO BUT] ???????? #LaLiga

A 16 ans, Ansu Fati égalise pour le FC Barcelone de la tête !

Le tout 5 min après son entrée en jeu !

@Omar_daFonseca applaudit !

Il devient le 3ème plus jeune buteur de l'histoire de la Liga et le plus jeune du Barça pic.twitter.com/k8hKAR3l76 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 31, 2019

Battu par l'Udinese lors de la première journée, l'AC Milan s'est relancé et un peu rassuré samedi en battant Brescia 1-0 lors de la deuxième journée, au bout d'un match où il n'aura été convaincant que par séquences. Milan, plus à son aise, a été logiquement récompensé par l'ouverture du score, signée Calhanoglu d'un coup de tête sur un centre de Suso (12e). Mais Milan a de nouveau été très confus.

Manchester United n'a pu faire mieux que match nul 1-1 sur la pelouse des Southampton. Dominateurs, les Mancuniens avaient pourtant vite ouvert la marque par James (10e). Mais ils ont été rejoints sur un but de Vestergaard (58e) par Southampton, qui a tenu le nul en infériorité numérique après l'expulsion de Danso à la 73.

Chelsea a décidément, pour sa part, de gros problèmes défensifs. Les joueurs de Frank Lampard ont encore encaissé deux buts face à Sheffield United, qui l'ont privé de la victoire (2-2). Deux buts évitables car les Blues menaient 2-0 à la pause. Même s'ils l'avaient emporté, ils avaient déjà pris deux buts le week-end dernier contre un autre promu, Norwich (3-2). Et 4 autre à Manchester United lors de la première journée.

Vendredi 30 août

Timo Werner a porté Leipzig lors de sa victoire 1-3 sur la pelouse de Moenchengladbach. Le jeune attaquant allemand a inscrit les trois buts de son équipe (38e, 47e, 90e+4). Le Borussia avait entretemps réduit la marque par Embolo (90e+1). Avec trois victoires en trois matchs, Leipzig est leader en attendant le match de Dortmund sur la pelouse du promu Union Berlin.

Le FC Séville, futur adversaire de Dudelange en Ligue Europa, a été tenu en échec sur sa pelouse par Vigo 1-1. Les Andalous avaient ouvert le score par Vazquez (81e) mais le Celta a vite réagi par Suarez (84e). Séville reste toutefois en tête de la Liga avec 7 points, à égalité parfaite avec l'Athletic Bilbao victorieux 2-0 de la Real Sociedad grâce à Williams (11e) et Raul Garcia (28e). L'Atlético Madrid peut reprendre la tête en cas de succès dimanche contre Eibar.

Le FC Metz a été battu à domicile par un PSG bis, 0-2, buts de Di Maria et Choupo Moting. Le compte-rendu complet du match est à lire ici.

Bologne a gagné 1-0 contre Spal en deuxième journée du championnat d'Italie, grâce à un but en toute fin de match de Soriano (90e+3).

(L'essentiel)